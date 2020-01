Trump pripravljen napasti 52 ciljev v Iranu

Ameriški predsednik je Iranu zagrozil z zelo hitrim in močnim napadom

Zadnji tviti ameriškega predsednika Trumpa

ZDA so pripravljene napasti 52 ciljev v Iranu, če bi islamska republika napadla ameriško osebje ali lastnino, je v soboto dejal ameriški predsednik Donald Trump. Zagrozil je z "zelo hitrim in zelo močnim" napadom, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V Teheranu so medtem izrazili dvom, da ima Washington pogum začeti konflikt z Iranom.

Trump je na spletnem družabnem omrežju Twitter pojasnil, da številka 52 predstavlja število Američanov, ki so bili več kot leto dni zajeti kot talci, potem ko so jih ugrabili na ameriškem veleposlaništvu v Teheranu leta 1979.

Nekatere od ameriških tarč so "na zelo visoki ravni in pomembne za Iran in iransko kulturo in te tarče, tako kot sam Iran, bodo napadene zelo hitro in zelo močno", je zapisal Trump. "ZDA ne želijo več groženj!" je dodal.

Kasneje je ameriški predsednik znova tvital, in sicer je Iran posvaril, da bodo ZDA Iran napadle "močneje, kot je bil napaden kadar koli doslej". ZDA so pripravljene brez pomišljanja uporabiti "povsem novo čudovito" vojaško opremo, če se bo Iran maščeval za smrt iranskega generala Kasema Solejmanija.

V letalskem napadu ameriških sil v petek zjutraj na mednarodnem letališču zunaj iraškega Bagdada je bilo ubitih pet Iračanov in pet Irancev, med njimi poveljnik elitnih enot iranske revolucionarne garde, general Kasem Solejmani in namestnik poveljnika pro-iranske milice v Iraku Sile za mobilizacijo ljudstva (PMF) Abu Mahdi al Muhandis.

Poveljnik iranske vojske, generalmajor Abdolrahim Musavi je v odzivu na Trumpove grožnje z napadi danes dejal, da ZDA nimajo poguma začeti konflikt z Iranom. "Dvomim, da imajo pogum začeti" konflikt, je Musavijeve besede povzela iranska državna tiskovna agencija IRNA.

Iranski zunanji minister Mohamad Džavad Zarif pa je v zvezi s Trumpovimi izjavami o pomembnih kulturnih krajih kot morebitnih ameriških tarčah dejal, da bi odločitev o takih napadih v Iranu pomenila "vojni zločin". "Ciljanje kulturnih krajev je vojni zločin," je tvitnil Zarif.

Napad na iranskega generala, ki ga je ukazal Trump, je nevarno zaostril napetosti na že tako nemirnem Bližnjem vzhodu. Iran je namreč zagrozil z ostrimi povračilnimi ukrepi, ZDA pa napovedujejo okrepitev prisotnosti na Bližnjem vzhodu. Zeleno cono v Bagdadu, kjer je med drugim ameriško veleposlaništvo v Iraku, ter oporišče, kjer so nameščene ameriške sile, so v soboto že zadele rakete.

Zaskrbljeni so tudi ameriški zavezniki v regiji. Savdska Arabija, za katero je Iran sovražna sila, z ameriškim napadom na Solejmanija ni bila seznanjena, je za AFP danes povedal neimenovani savdski predstavnik in dodal, da njegova država v luči hitrega razvoja dogodkov poudarja pomembnost, da se vse strani vzdržijo kakršnih koli dejanj, ki bi vodila k stopnjevanju napetosti.

V Izraelu se bo danes sestal varnostni kabinet pod vodstvom premierja Benjamina Netanjahuja, da bi razpravljal o posledicah ameriškega napada na Solejmanija. Osredotočili naj bi se na priprave na morebitni raketni napad iz Irana na izraelske cilje, so poročali izraelski mediji.

Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je po napadu govoril s premierjem Netanjahujem. V pogovoru je, kot je zapisal na Twitterju, "poudaril pomembnost zoperstaviti se škodljivemu vplivu Irana in grožnjam v regiji". Pompeo je tudi izrazil zahvalo za čvrsto izraelsko podporo v borbi proti terorizmu.

Nemški zunanji minister Heiko Mass pa je za današnjo izdajo časnika Bild am Sonntag dejal, da si bo s ciljem zmanjšanja napetosti prizadeval za pogovore tako z Iranom kot s ključnimi mednarodnimi partnerji v regiji, pri Združenih narodih in v EU.

Medtem je bilo truplo Solejmanija danes predano Iranu, prepeljali so ga v mesto Ahvaz na jugozahodu države, navaja nemška tiskovna agencija dpa. Dogajanje spremlja vrsta ceremonij, ki jih v živo prenašajo skoraj vse iranske televizije. V Ahvazu se je že zbralo na deset tisoče ljudi, oblečenih v črno, nekateri s portreti ubitega generala v rokah. Pri tem so vzklikali: "Smrt Ameriki!" je poročala iranska tiskovna agencija ISNA.

Danes zvečer bodo žalno slovesnost pripravili tudi v Teheranu; udeležil naj bi se je ves državni vrh. Sam pokop bo v torek potekal v Solejmanijevem rojstnem kraju Kerman na jugovzhodu Irana.

