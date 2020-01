Hrvaška: Je Kolinda izgubila volitve?

Glede na vzporedne izide je zmagovalec drugega kroga predsedniških volitev na Hrvaškem Zoran Milanović, ki je osvojil 53 % glasov, protikandidatka Kolinda Grabar-Kitarović pa slabih 47 % glasov

Rezultati vzporednih volitev

© Index.hr

Nekdanji predsednik hrvaške vlade in voditelj SDP Zoran Milanović je zmagovalec hrvaških predsedniških volitev. Tako kažejo vzporedne volitve, ki so jih po zaprtju volišč objavile hrvaške televizije. Milanović je v današnjem drugem krogu prejel 53,25 odstotka glasov, Kolinda Grabar-Kitarović pa 46,75 odstotka, kažejo zbrani podatki. Vzporedne izide je za televizije HRT, Novo TV in RTL na vzorcu 11.711 ljudi zbrala javnomnenjska družba Ipsos. Prvi delni uradni izidi bodo znani čez nekaj ur.

V taboru Milanovića že slavijo in ocenjujejo, da Kolinda Grabar-Kitarović razlike ne more več nadoknaditi.

O novem predsedniku oziroma predsednici je odločalo okoli 3,8 milijona hrvaških državljank in državljanov. Nekaj več kot 6.400 volišč je bilo odprtih od 7. do 19. ure, drugega kroga volitev pa se je do 16.30 udeležilo 43,52 odstotka volivcev, kar je skoraj za pet odstotnih točk oziroma 190.000 volivcev več kot v prvem krogu 22. decembra.

cSwkfrNC0lA

q_CzlLooDL0