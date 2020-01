Nekdanji poslanec SDS bo moral stranki povrniti pet tisoč evrov stroškov

Zvonko Lah je bil na predčasnih volitvah v DZ leta 2014 izvoljen na listi SDS, a je avgusta 2016 zapustil stranko in njeno poslansko skupino, nekaj časa deloval kot nepovezani poslanec, potem pa se je vključil v NSi in njeno poslansko skupino

Zvonko Lah, nekdanji poslanec SDS

© Državni zbor

Nekdanji poslanec SDS Zvonko Lah mora zaradi prestopa v drugo poslansko skupino po odločitvi višjega sodišča stranki SDS povrniti stroške volilne kampanje v letu 2014 v višini 5161 evrov. Tako so na Twitterju zapisali v SDS, kjer pa sodbe, ki je pravnomočna, ne razkrivajo v celoti. Lah je za STA dejal, da se bo zdaj pritožil še na vrhovno sodišče.

Po besedah Zvonka Laha je prvostopenjsko sodišče v Novem mestu odločilo, da se stroški volilne kampanje porazdelijo med vseh 88 kandidatov SDS na predčasnih volitvah v DZ leta 2014. SDS, ki je od nekdanjega poslanca zahtevala povrnitev stroškov za kampanjo v višini dobrih 8000 evrov, bi mu tako glede na prvostopenjsko sodbo morala plačati 1844 evrov večinoma za sodne stroške, Lah pa bi moral SDS za stroške kampanje plačati 1231 evrov. Tako Lah kot SDS sta se pritožila na Višje sodišče v Ljubljani, ki pa je stroške po Lahovih besedah namesto na vseh 88 kandidatov razdelilo samo med 21 izvoljenih.

SDS je Laha po odhodu iz stranke spomnila na zavezo, ki so jo podpisali njihovi kandidati, da bodo v primeru izstopa iz poslanske skupine SDS povrnili sorazmerni del stroškov iz volilne kampanje. Lah je dejal, da so se vsi zavezali tudi programu stranke, ki pa mu SDS ne sledi.

Lah je bil na predčasnih volitvah v DZ leta 2014 izvoljen na listi SDS, a je avgusta 2016 zapustil stranko in njeno poslansko skupino, nekaj časa deloval kot nepovezani poslanec, potem pa se je vključil v NSi in njeno poslansko skupino. Kot so v tvitu zapisali v SDS, je višje sodišče odločilo, da mora povrniti stroške kampanje skupaj z zamudnimi obrestmi od časa prestopa v NSi. Pozneje je sicer Lah izstopil tudi iz poslanske skupine NSi.

SDS je Laha po odhodu iz stranke spomnila na zavezo, ki so jo podpisali njihovi kandidati, da bodo v primeru izstopa iz poslanske skupine SDS povrnili sorazmerni del stroškov iz volilne kampanje. Pozvali so ga še, naj v skladu z zavezo v pogodbi odstopi s funkcije poslanca. A Lah je decembra 2016 za STA dejal, da je to neupravičena zahteva, saj je volivcem odgovoren, da nadaljuje z delom ne glede na to, pod katero politično barvo.

Nekoč poslanec SDS, nato samotni jezdec, kasneje v varnem zavetju NSi, nato spet samotni jezdec ...

© arhiv NSi

Lah je tedaj še pojasnil, da so t. i. bianco zavezo podpisali vsi kandidati na listi SDS. A je obenem spomnil, da so se vsi zavezali tudi programu stranke, ki pa mu SDS ne sledi.

Enak postopek kot zoper Laha je SDS sprožila tudi zoper svojega nekdanjega poslanca Andreja Čuša, ki je iz stranke in njene poslanske skupine prav tako izstopil leta 2016. Kot so v SDS povedali za STA, postopek v njegovem primeru še ni končan.

PREBERITE TUDI: