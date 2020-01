Slovenski vojaki ostajajo v Iraku

Poleg Nemčije iz Bagdada vojake umikajo tudi nekatere druge države, med njimi Hrvaška in Italija

Slovenski vojaki, ki v Iraku delujejo v okviru kontingenta pod vodstvom Nemčije, ostajajo v bazi v Erbilu na severu Iraka, so po odločitvi Nemčije, da bo iz Bagdada začasno umaknila del svojih enot, danes za STA potrdili na ministrstvu za obrambo. Poleg Nemčije iz Bagdada vojake umikajo tudi nekatere druge države, med njimi Hrvaška in Italija.

Vsi slovenski vojaki se trenutno nahajajo v bazi v Erbilu na severu Iraka, poudarjajo na obrambnem ministrstvu. Razmere v Iraku vseskozi budno spremljajo, odločitve bodo sprejemali glede na razvoj dogodkov, so potrdili.

Po zaostritvi razmer zaradi ameriške likvidacije vplivnega iranskega generala v Bagdadu pa so že pred dnevi začasno popolnoma prekinili urjenje iraških varnostnih sil.

Nemčija je danes sporočila, da bo približno 30 vojakov, ki so nameščeni v Bagdadu in Tadžiju, premestila v Jordanijo in Kuvajt. Za umik dela svojih enot se je odločila potem, ko je iraški parlament sprejel resolucijo, v kateri je pozval vlado, naj prekine sporazum z mednarodno koalicijo proti džihadistični skupini Islamska država.

Tudi Hrvaška je danes sporočila, da so hrvaške vojake iz Bagdada premestili v Kuvajt. V skladu z odločitvijo zveze Nato, ki je v ponedeljek sporočila, da je začasno ustavila usposabljanja v Iraku, so iz Bagdada v Kuvajt premestili 14 pripadnikov hrvaške vojske, ki so na varnem, je po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina sporočilo hrvaško obrambno ministrstvo. Sedem pripadnikov drugega kontingenta, ki so končali misijo, pa se bo vrnilo domov.

Iz ameriške vojaške baze v Bagdadu so se ponoči v dogovoru zveze Nato umaknili tudi pripadniki italijanskih oboroženih sil, danes poroča La Stampa. V bazi je bilo nameščenih približno 50 italijanskih karabinjerjev, ki so v okviru mednarodne koalicije urili iraške enote.

Generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg je v ponedeljek sporočil, da Nato začasno ustavlja usposabljanje v Iraku. Možnosti izgona vseh tujih sil iz Iraka pa Stoltenberg ni želel komentirati. Poudaril je, da Natova misija koristi tako zaveznicam kot Iraku ter da je Nato na terenu na povabilo iraških oblasti.

Slovenski predsednik Borut Pahor je v ponedeljek poudaril, da je z obrambnim ministrstvom, ki ga obvešča o statusu slovenskih vojakov v Iraku, ki so na varnem, ves čas na zvezi. V kolikor bi skupaj prišli do odločitve, da je potrebna sprememba njihovega statusa v Iraku, se bo slovenska država nemudoma odzvala, je zagotovil.

