Levica vlado poziva k takojšnjemu umiku slovenskih vojakov iz Iraka

Matej T. Vatovec, Levica

Stranka Levica je danes na vlado naslovila pobudo, s katero zahteva, da Slovenija nemudoma prekine sodelovanje v operaciji Neomajna odločenost in umakne vseh šest slovenskih vojakov iz Iraka in častnika, ki sodeluje v osrednjem vojaškem poveljstvu ZDA v Tampi, je danes na novinarski konferenci povedal vodja poslanske skupine Levice Matej T. Vatovec.

Napovedal je tudi, da bodo danes v državni zbor vložili zahtevo za sklic nujne seje odbora za zunanjo politiko, na kateri bi opravili resno razpravo o razmerah v Iranu in regiji po ameriškem atentatu na iranskega generala Kasema Solejmanija.

Levica pričakuje, da bi na njej obsodili kršitve suverenosti in ozemeljske celovitosti ter uporabe in grožnje ZDA z uporabo vojaške sile proti Iranu, preko diplomatskih povezav z ZDA izrazili nasprotovanje trenutni politiki Washingtona do Irana ter pozvali ameriško vlado k takojšnjemu prenehanju agresivnih dejanj v Hormuški ožini in prenehanju kopičenja vojaštva in vojaške opreme v soseščini Irana, so sporočili iz stranke.

Vatovec je na novinarski konferenci izpostavil stališče Levice, da ZDA s predsednikom Donaldom Trumpom na čelu "s svojimi dejanji pripravljajo tla za dokončno eskalacijo konfliktov na Bližnjem vzhodu in ogrožajo svetovni mir".

Opozarjajo, da nadaljnja ameriška destabilizacija Bližnjega vzhoda lahko vodi v resno eskalacijo konfliktov v območju, še eno humanitarno katastrofo, nove napetosti med velesilami, ponovni razrast islamskega ekstremizma, povečanje nevarnosti terorističnih napadov po svetu in milijone novih beguncev in notranje razseljenih.

"Zaradi tega mora slovenska politika ostro obsoditi ta dejanja in nemudoma pričeti sprejemati ukrepe". Kot prvega predlagajo, da nemudoma odpokliče slovenske vojake, ki delujejo v Erbilu na severu Iraka in v Tampi. Nujno pa mora Slovenija tudi jasno obsoditi "ameriško imperialistično politiko do Irana, ki je grožnja svetovnemu miru", ter začeti govoriti o tem, da ZDA ogrožajo celoten svet.

V Levici so v sporočilu za javnost izpostavili, da so na obrambnem ministrstvu danes potrdili, da v Iraku v bazi v Erbilu do nadaljnjega ostajajo vsi pripadniki Slovenske vojske, ki delujejo v kontingentu pod vodstvom Nemčije, ker za umik trenutno ne vidijo potrebe. Po oceni Vatovca bi bilo sicer mogoče slovenske vojake iz Iraka umakniti dokaj hitro, potrebna je odločitev obrambnega ministrstva.

Levica še meni, da ZDA s svojo politiko ogrožajo tudi slovenske nacionalno-varnostne, zunanjepolitične in gospodarske interese v Iranu, ki bi bili z vojno gotovo porušeni.

Glede ugotovitve novinarke TV Slovenije, da so slovenski vojaki v okviru operacije nameščeni v Erbilu v Kurdistanu, kjer načeloma ni nevarnosti in od koder druge države vojakov ne umikajo, je Vatovec na novinarski konferenci še dejal, da se bo eskalacija verjetno zgodila, tudi v luči predsedniških volitev v ZDA. Prisotnost slovenskih vojakov v Iraku, tudi če gre za Kurdistan, "pa je še vedno v okviru operacije ZDA" in s tem Slovenija sporoča, da podpira dejanja Washingtona.

Vodja poslanske skupine SD Matjaž Han pa je izpostavil, da je skrb za varnost slovenskih vojakov na katerikoli misiji na prvem mestu. Verjame, da zunanje in obrambno ministrstvo ter kabinet predsednika "na uro" spremljajo razmere v Iraku in da bodo "primerno reagirali". Želi pa si enotnega stališča "evropskega dela Nata".

Slovenska vojska v misiji Neomajna odločenost na severu Iraka sodeluje od septembra 2016. V njenem okviru v centru za usposabljanje v Erbilu šest slovenskih vojakov sodeluje pri urjenju pripadnikov iraških oboroženih sil, en častnik pa v poveljstvu koalicije pri Osrednjem vojaškem poveljstvu ZDA v Tampi.

Pahor za umik slovenskih vojakov iz Iraka, če bi to zahtevala iraška vlada

Predsednik republike Borut Pahor meni, da bi se morala Slovenska vojska umakniti iz Iraka, če bi tako stališče sprejela tudi iraška vlada. Prav tako meni, da morajo biti pripravljene vse logistične možnosti za hiter in varen umik pripadnikov Slovenske vojske iz Iraka, če bi se za to odločila slovenska vlada, so sporočili iz njegovega urada.

Kot so sporočili iz urada predsednika republike, Pahor ves čas spremlja razmere na Bližnjem vzhodu, zlasti v Iraku, kjer slovenski vojaki pomagajo pri urjenju iraških varnostnih sil.

Predsednik je sicer že v ponedeljek opozoril na problem nadaljnje legitimnosti operacije v Iraku spričo resolucije iraškega parlamenta, s katero je zahteval umik ameriških vojakov iz države. Poudaril je, da slovenski vojaki v Iraku niso proti volji tamkajšnjega ljudstva in jih ne sprejemajo kot take. V nedeljo sprejeta resolucija iraškega parlamenta sicer ni zavezujoča, a ima po Pahorjevih besedah "politično sporočilo".

"Kot predsednik republike in vrhovni poveljnik naših obrambnih sil bi rad izrazil upanje, da bosta prevladala pamet in mirno reševanje sporov."



Borut Pahor, predsednik republike

"Slovenska država bo vsekakor zelo temeljito in sproti spremljala razvoj dogodkov v Iraku," je zagotovil Pahor. "Kot predsednik republike in vrhovni poveljnik naših obrambnih sil bi rad izrazil upanje, da bosta prevladala pamet in mirno reševanje sporov," je še dodal v ponedeljek.

Erjavec: Slovenski vojaki v Iraku so na varnem

Na ministrstvu za obrambo so za STA danes potrdili, da slovenski vojaki, ki na severu Iraka delujejo v okviru kontingenta pod vodstvom Nemčije, zaenkrat ostajajo v bazi v Erbilu.

"Ocenjujemo, da so razmere v tem delu Iraka dokaj stabilne, ves čas spremljamo situacijo ... Pripravljene imamo vse potrebne scenarije, če bi bila sprejeta politična odločitev o umiku slovenskih pripadnikov iz misije."



Karl Erjavec, obrambni minister

Obrambni minister Karl Erjavec je zagotovil, da so pripadniki Slovenske vojske na varnem, razmere na severu Iraka so stabilne, je pa povečana stopnja ogroženosti in zato sprejeti ustrezni ukrepi. Če bo sprejeta politična odločitev, pa je po njegovih zagotovilih vse pripravljeno za njihov takojšen umik iz Iraka.