Sodnik Weinsteinu: »Želite v zapor do konca življenja zaradi pošiljanja sporočil med sojenjem?«

Sodnik James Burke je zloglasnemu hollywoodskemu producentu Harveyju Weinsteinu na sojenju priporočil, naj ne govori preveč, nato pa nahrulil njegovo odvetnico Donno Rotunno, da je Weinsteinu dovolila, da prinese telefon na sodišče

Newyorški sodnik James Burke je v torek ob začetku izbire porote na sojenju nekdanjemu filmskemu producentu Harveyju Weinsteinu zaradi posilstva obtožencu zagrozil z zaporom, če ne preneha uporabljati mobilnega telefona. Weinstein, ki je do konca sojenja na prostosti po plačilu pet milijonov dolarjev varščine, je med sojenjem namreč pošiljal SMS-sporočila.

"Res želite na ta način končati v zaporu do konca svojega življenja? Zaradi pošiljanja sporočil med sojenjem?" je Weinsteina vprašal sodnik, filmar pa je potem zadevo urno pospravil. Sodnik mu je še priporočil, naj ne govori preveč, nato pa nahrulil njegovo odvetnico Donno Rotunno, da je Weinsteinu dovolila, da prinese telefon na sodišče. Odvetnica je zagotovila, da se to ne bo več ponovilo, Weinsten pa je medtem gledal v tla.

Tožilka Joan Illuzi je sodnika ponovno zaprosila, naj obtoženemu prekliče varščino in ga pošlje za zapahe do konca sojenja, ker obstaja velika nevarnost, da bo ugotovil, da je teža dokazov prevelika in jo bo pobrisal. V ponedeljek so namreč obtožnico zaradi spolnega napada na dve ženski vložili tudi tožilci v Los Angelesu.

Ti tožilci prav tako zahtevajo, naj Weinstein plača pet milijonov dolarjev varščine do konca sodnega procesa v Los Angelesu. Burke je to potrdil in s tem zavrnil zahtevo tožilstva, naj gre Weinstein v zapor.

Weinsteinu grozi dosmrtna ječa.

Odvetnica Rotunno je potem povedala, da newyorški in losangeleški tožilci usklajujejo primera proti Weinstenu, ker ni naključje, da so v Kaliforniji vložili obtožnico v ponedeljek, ko se je uradno začel newyorški sodni proces zaradi posilstva in spolnega napada na dve ženski. Donna otunno je zaradi tega od sodnika zahtevala odlog nadaljevanja procesa, ker se mora obramba pripraviti na ofenzivo z dveh strani, kar pa je Burke zavrnil.

Izbira newyorške porote bo predvidoma trajala dva tedna, pozive pa so izdali okrog 2000 osebam, od katerih bodo na koncu izbrali 12.

Weinsteinu v New Yorku sodijo zaradi posilstva doslej še neimenovane žrtve in spolnega napada na Mimi Haleyi. Grozi mu dosmrtni zapor.

Nekdanja pomočnica producenta Mimi Haleyi trdi, da jo je Weinstein leta 2006 v svojem stanovanju v newyorškem SoHu prisilil v oralni spolni odnos, druga neidentificirana ženska pa trdi, da jo je leta 2013 posilil v hotelski sobi v New Yorku.

Za Weinsteina so se težave začele oktobra 2017 s člankoma v New York Timesu in reviji New Yorker, ki sta objavila izpovedi nekaj domnevnih žrtev posilstev in spolnega nadlegovanja. Doslej je Weinsteina to obtožilo okrog 80 žensk, med njimi številne slavne filmske igralke.

Obtožbe so okrepile gibanje za pravice žrtev spolnih nadlegovanj in posilstev s strani vplivnih moških #MeToo (#JazTudi), kar je privedlo do nekaj uničenih karier in tožb ter odmevno spremembo v odnosih na delovnih mestih. Weinstein se je maja lani predal policiji v New Yorku, nato se na sodišču izrekel za nedolžnega in odšel na prostost po plačilu milijona dolarjev varščine.

Pristal je tudi v elektronsko sledenje in predal potni list. Njegovi odvetniški ekipi, ki se je redno zamenjevala, je uspelo doseči, da je sodišče zavrglo eno od obtožb, ker je igralka Lucia Evans tožilcem dala drugačne izjave o domnevnem spolnem napadu Weinsteina, kot jih je dala drugim pričam.

Med čakanjem na sojenje so Weinsteinu povišali varščino na pet milijonov dolarjev, ker je posegal v elektronsko napravo za sledenje gibanju, kmalu zatem prav tako decembra lani pa je dal intervju za New York Post, v katerem je ponovil, da so bili vsi njegovi spolni odnosi z ženskami prostovoljni. To bo tudi glavni argument njegove odvetniške ekipe.

