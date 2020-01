Španski poslanci socialista Sancheza potrdili za premierja

Novi španski premier Pedro Sanchez pravi, da bo to vlada, ki krepi pravice za vse, obnavlja sobivanje in brani socialno pravičnost

Sanchez med slavjem

© YouTube

Španski poslanci so včeraj vodjo socialistov Pedra Sancheza potrdili za španskega premierja. Zanj je glasovalo 167 poslancev, proti pa 165. 18 poslancev se je vzdržalo glasovanja. Sanchez, ki je premierski položaj zasedal od junija 2018, bo prevzel vodenje prve koalicijske vlade v sodobni zgodovini Španije. Ta se bo na prvi seji sestala v petek.

Sanchez je v prvem odzivu na potrditev zapisal, da se "z vlado progresivne koalicije začenja čas dialoga in koristne politike". "Vlada, ki krepi pravice za vse, obnavlja sobivanje in brani socialno pravičnost," je poudaril na Twitterju.

Vodja socialistične stranke je bil potrjen v drugem krogu glasovanja, potem ko mu v nedeljo ni uspelo osvojiti absolutne večine v 350-članskem parlamentu, tj. 176 glasov. Včeraj je za potrditev potreboval zgolj navadno večino, ki jo je tudi osvojil.

Poleg njegovih socialistov, ki imajo 120 poslancev, ga je med drugim podprla še koalicijska skrajno leva stranka Unidas Podemos, ki ima 35 poslancev v parlamentu. Dobil je še podporo več drugih manjših strank, med drugim baskovskih nacionalistov (PNV).

Sanchez med drugim obljublja dodaten dvig minimalne plače. Že v prejšnjem mandatu jo je njegova vlada zvišala za 22 odstotkov na 1050 evrov bruto. Do konca mandata leta 2024 jo namerava nova vlada zvišati za toliko, da bi znašala 60 odstotkov španske povprečne plače. Ta trenutno znaša 1970 evrov.

Izvolitev pa so mu z vzdržanimi glasovi omogočili poslanci Katalonske republikanske levice (ERC), ki zagovarjajo neodvisnost Katalonije. Sanchez je v zameno za to obljubil, da bo začel dialog s katalonsko vlado o vprašanju neodvisnosti Katalonije.

Poleg 13 poslancev ERC se je vzdržalo še pet poslancev baskovske nacionalistične stranke EH Bildu.

Tako bo Španija po skoraj letu dni politične krize vendarle dobila vlado s polnimi pooblastili. To bo prva koalicijska vlada v Španiji po padcu Francove diktature leta 1975. V parlamentu ima manjšinska vlada zgolj 155 poslancev.

Sanchez med drugim obljublja dodaten dvig minimalne plače. Že v prejšnjem mandatu jo je njegova vlada zvišala za 22 odstotkov na 1050 evrov bruto. Do konca mandata leta 2024 jo namerava nova vlada zvišati za toliko, da bi znašala 60 odstotkov španske povprečne plače. Ta trenutno znaša 1970 evrov.

Napovedali so tudi odpravo dela sporne delovne reforme, ki jo je leta 2012 sprejela konservativna vlada Mariana Rajoya. Tedaj so med drugim olajšali odpuščanje. Socialisti in Podemos pa nameravajo odpraviti najbolj sporne ukrepe, kot je odpuščanje delavcev, ki so na bolniškem dopustu.

Poleg tega bodo dvignili davke za najbogatejše posameznike, podjetja in banke, napovedujejo v vladnem programu.

Vladna ekipa sicer še ni v celoti znana. Podemos je Sanchezu predlagal pet kandidatov za člane vlade, med njimi je tudi Pablo Iglesias, ki bo podpredsednik. Imena vseh članov vlade bodo objavljena v četrtek v uradnem listu, ko bodo predvidoma tudi prisegli pred kraljem Felipejem VI. V petek se bodo sestali na prvi seji, poroča španski časnik El Pais.

hnd21_VGUFs