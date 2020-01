Iran izstrelil balistične rakete na najmanj dve ameriški oporišči

Predsednik ZDA Donald Trump spremlja položaj in se posvetuje s člani svoje ekipe za nacionalno varnost

Današnji zapis ameriškega predsednika na Twitterju

Tiskovni predstavnik Pentagona Jonathan Hoffman je sporočil, da je Iran ob 23.30 uri po srednjeevropskem času v torek izstrelil več kot 12 balističnih izstrelkov proti ameriškim in koalicijskim silam v Iraku. Izstrelki so merili na najmanj dve oporišči z ameriškimi in koalicijskimi vojaki v Al Asadu in Erbilu.

Iran je zagrozil s povračilnimi ukrepi po petkovi usmrtitvi poveljnika elitnih sil iranske revolucionarne garde generala Kasema Solejmanija v Bagdadu, ki ga je raztreščila raketa iz brezpilotnega letala po ukazu predsednika ZDA Donalda Trumpa.

Bela hiša je sporočila, da Trump spremlja položaj in se posvetuje s člani svoje ekipe za nacionalno varnost. Trump je več ur po napadu tvitnil, da je vse v redu. "Vse je v redu! Rakete izstreljene iz Irana na dve vojaški bazi v Iraku. Ocenjevanje žrtev in škode poteka. Za zdaj je vse v redu. Imamo daleč najmočnejšo in najbolje opremljeno vojsko kjerkoli na svetu! Jutri zjutraj bom dal izjavo," je tvitnil Trump.

Iranska državna televizija je napad potrdila.

Poročil o žrtvah uvodoma še ni bilo. Tiskovna agencija AFP se sklicuje na vire v Iraku, ki pravijo, da je oporišče Al Asad v provinci Anbar, kjer je okrog 1500 ameriških in koalicijskih vojakov, zadelo najmanj devet raket.

Iranska državna televizija poroča le o napadu na bazo Al Asad, ki naj bi bila popolnoma uničena, Američani pa dodajajo, da je bila napadena tudi baza v Erbilu.

"Jasno je, da so bile rakete izstreljene iz Irana in so napadle najmanj dve vojaški oporišči, ki gostita ameriške in koalicijske vojake v Al Asadu in Erbilu," je dejal Hoffman in dodal, da škodo še ocenjujejo.

Hoffman je tudi zagotovil, da je ameriška vojska v Iraku že nekaj dni v stanju pripravljenosti na takšne in podobne napade. "Ko ocenjujemo položaj in odgovor, sprejemamo vse potrebne ukrepe za zaščito in obrambo ameriških vojakov, partnerjev in zaveznikov," je zagotovil.

Iranska revolucionarna garda je ob sporočilu, da so izvedli operacijo "Mučenik Solejmani" zaradi njegovega umora dodala opozorilo ZDA in zaveznikom. "Svarimo vse ameriške zaveznike, ki so dali baze teroristični armadi, da bomo merili na vsako ozemlje s katerega bodo prišla agresivna dejanja proti Iranu", prenašajo sporočilo revolucionarne garde iranski mediji.

Iranski parlament je prav tako potrdil zakon s katerim je ameriški vojaški vrh in vse, ki so sodelovali pri Solejmanijevi smrti razglasil za teroriste, ki so podvrženi iranskim sankcijam.

Ameriška zvezna uprava za zračni promet (FAA) je kmalu po napadu v Iraku izdala prepoved poletov vsem ameriškim civilnim letalom nad Irakom, Iranom in celotnim Perzijskim zalivom.

Tiskovna agencija Reuters v anketi, ki je bila izvedena pred iranskim povračilnim napadom za usmrtitev Solejmanija ugotavlja, da 53 odstotkov Američanov nasprotuje Trumpovi politiki do Irana, kar je devet odstotkov več kot v podobni anketi pred mesecem dni.

Anketa je bila izvedena po napadu na Solejmanija in še pred iranskim raketnim napadom. Nasprotovanje Trumpovi politiki je naraslo med demokrati in neodvisnimi volivci, republikanci pa ostajajo trdni za svojim predsednikom.