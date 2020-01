2019 drugo najbolj vroče leto v zgodovini

Bolj vroče od lanskega leta je bilo v svetu le leto 2016

© Pixabay

Leto 2019 je bilo drugo najbolj vroče v zgodovini merjenja, minulo desetletje pa je bilo najbolj vroče doslej, je danes decembrske napovedi potrdil program EU za spremljanje podnebnih sprememb Copernicus. V Evropi je bilo medtem lansko leto najbolj vroče doslej.

Bolj vroče od lanskega leta je bilo v svetu le leto 2016, ki ga je zaznamoval izredno močen pojav El Nino, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ta je okrepil takratno povprečno temperaturo za 0,12 stopinje Celzija.

Medtem je bila povprečna temperatura leta 2019 le 0,04 stopinje Celzija pod tisto iz leta 2016.

V zadnjih petih letih se je zvrstilo vseh pet najbolj vročih let v zgodovini, obdobje od 2010 do 2019 pa je bilo najbolj vroče desetletje od začetka meritev, so nadaljevali znanstveniki.

V Evropi je bilo lansko leto medtem najbolj vroče doslej. Bolj vroči od povprečja so bili prav vsi letni časi, številne države so zabeležile rekordno visoke temperature tako poleti kot pozimi.

Povprečna globalna temperatura je bila lani 0,6 stopinje Celzija nad povprečjem v obdobju 1981-2010. Glede na predindustrijsko dobo se je v zadnjih petih letih Zemlja segrela za od 1,1 do 1,2 stopinje Celzija.

Segrevanje ozračja je bilo lani najbolj izrazito na Aljaski in drugih predelih Arktike, pa tudi v predelih vzhodne in južne Evrope, južne Afrike in Avstralije.

"Leto 2019 je bilo še eno izredno toplo leto, pravzaprav globalno gledano drugo najbolj toplo v zgodovini naših meritev. V številnih posamičnih mesecih so padli rekordi," je dejal vodja programa Carlo Buontempo.

"Zadnjih pet let je bilo najbolj vročih doslej, zadnje desetletje je bilo najbolj vroče doslej. To so brez dvoma zaskrbljujoči signali," je opozoril direktor Copernicusa Jean-Noel Thepaut.

Po podatkih programa se je lani nadaljevala tudi rast koncentracije ogljikovega dioksida v ozračju, ki je dosegla najvišjo raven doslej.

S pariškim sporazumom, doseženim leta 2015 v francoski prestolnici, so se države sveta zavezale k omejitvi dviga globalne temperature občutno pod dve stopinji Celzija do konca stoletja glede na predindustrijsko dobo. Zaveze, ki so jih države podale doslej, vodijo k zvišanju za skoraj štiri stopinje Celzija.

Znanstveniki pod okriljem Združenih narodov so konec lanskega leta izračunali, da bi se morali za omejitev dviga temperature na 1,5 stopinje, kar velja za varnejšo mejo od dveh stopinj, izpusti ogljikovega dioksida do leta 2030 vsako leto znižati za 7,6 odstotka.

