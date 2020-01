Tri črte na obzorju: Adidas

Adidas je eno redkih evropskih podjetij, ki so se mednarodno uveljavila tudi v digitalnem svetu, lahko se meri celo s Facebookom in Teslo. Kaj počne prav?

Novi Adidasov sedež v Herzogenaurachu pri Nürnbergu (spredaj kip ustanovitelja Adija Dasslerja)

Novi Adidasov sedež je videti kot vesoljska ladja, ki je pomotoma pristala na Bavarskem. Mogočni beli ojačeni kvader na kot hiša visokih podpornih stebrih se blešči in odseva podobe značilnih hiš in koruznih polj, med katerimi stoji. Izstopa kot tujek, in to ne le arhitekturno. Ob devetih zjutraj skozi steklene vhode pljusne silen val pisanih športnih copat, slušalk, kratkih hlač in majic, kot da se bo čez nekaj minut začelo predavanje na fakulteti. Spremlja ga jezikovni babilon, v katerem prevladuje angleščina, uradni jezik na sedežu podjetja. Nihče ni videti starejši od 30 let.