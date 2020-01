Prvo dejanje razpada Jugoslavije

Od 20. do 22. januarja 1990 je v Centru Sava v Beogradu potekal 14. izredni kongres Zveze komunistov Jugoslavije, katerega posledica je bil njen razpad

Vse, kar je slovenska delegacija predlagala na zadnjem kongresu Zveze komunistov Jugoslavije v Sava centru v Beogradu, je srbska večina zavrnila. (na fotografiji Milan Kučan, Sava center in Slobodan Milošević)

© Tone Stojko

Že zdaj so vidni obrisi, kako bodo stvari potekale v »zdravljičarskem« obdobju, ki se v prihodnjih dveh letih napoveduje ob različnih obletnicah, povezanih z osamosvojitvijo. Kakšnih velikih presenečenj pač ni pričakovati. V ospredju bo, kot vedno doslej, boj za osamosvojitvene zasluge, ki je hkrati še zmeraj boj za politični vpliv. Ne pa več za politični monopol. No, tudi boj za politični vpliv z menjavo generacij slabi in se s političnega odra seli na splet, poteka pa med veteranskimi organizacijami na eni strani in strankarskimi derivati na drugi. Te druge po inerciji še vedno obilno financira država, politično podporo pa jim dajejo desne stranke in predsednik države, ki pri tem nima težav niti z legitimiranjem ponarejanja zgodovine. Seveda lahko ponovno pričakujemo tudi fragmentarne prikaze zgodovine z obrnjeno piramido: v središču sveta bo Slovenija. Pa iste ostarele obraze na nacionalki, ki bodo govorili o tem, kdo je kaj prvi predlagal ali rekel v parkiranem avtomobilu pred skupščino, pa ali je bila prej Nova revija ali punk … In isti mitološki zaključek o slovenski državi kot vrhuncu zgodovine. Jugoslovanska in svetovna resničnost, ki sta dejansko determinirali osamosvojitev, ne pa ta ali oni sestanek v Poljčah ali kje drugje, bosta le za kuliso. Jugoslavija bo spet nekakšen nedemokratični monolit sovražne države z JLA na čelu, ki je želel uničiti demokratične Slovence. Ne pa kompleksna večnacionalna država, ki smo jo soustvarili skupaj z drugimi jugoslovanskimi narodi in v katero smo verjeli. In je bila, kot se izkazuje, po mednacionalnih težavah, razvojnih razlikah in možnosti obstanka zelo podobna današnji Evropski uniji.