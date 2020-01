Kakšne davke naj plačujejo športniki?

Kako nizki bi morali biti davki, da premoženja ne bi selili v Monako? Pač, tako nizki, kot so v Monaku.

Sprejem za Primoža Rogliča v Ljubljani

© Borut Krajnc

Odkar pomnim, se vsaj enkrat na leto v medijih pojavi razprava o davkih športnikov. Ali plačujejo preveč ali premalo? Ali požrešna država zatira naše junake ali nehvaležni športniki izigravajo domovino? Lani sta bila na tapeti Roglič in Dončić, pred tem Tina Maze, Dejan Zavec in drugi … Ne glede na osebo pa je razprava vedno enaka: nekdo razkrije, da trenutno vroči športnik seli svoje premoženje v ugodnejše davčno okolje, in v sekundi skočijo v zrak domoljubni desničarji (»slovenski komunajzarski sistem je pregnal našega prvaka!«) in domoljubni levičarji (»izdal je državo, ki mu je uspeh sploh omogočila!«). Nazadnje seveda slavijo neoliberalci – najbolj nedomoljubni ljudje v enačbi.