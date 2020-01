Imperializem

Ne glede na to, kdo vodi vojaško eskalacijo, vemo, da bo imela ta katastrofalne posledice za življenje in svobodo ljudi na obeh straneh konflikta

Trumpov atentat na visokega predstavnika Irana je sprožil plaz različnih komentarjev in prepirov o upravičenosti takih dejanj, o vlogi ZDA v svetu in o naravi iranskega režima. Slovenska desnica, ki se rada poistoveti z interesi ZDA in prek njenega mačizma celo podoživlja neki čuden patriotizem, se je odzvala v predvidljivem navijaškem slogu, precej bolj pa me medejo reakcije levosredinskega komentariata. Kaj točno naj si mislimo o ljudeh, ki so zadnje štiri leta kričali proti ogabnosti diktatorja Trumpa, ob njegovem samovoljnem, protizakonitem in izredno nevarnem atentatu tujega državnika pa niso zmožni izjaviti niti medle obsodbe, ne da bi jo prej potopile v relativiziranje »obe strani sta krivi«? Kako je mogoče, da največji protitrumpovci v svetovni tvitosferi te dni uporabljajo svoje profile za lekcije o tem, da »Iran tudi ni nedolžna ovčka« in da »levičarji pretiravajo s svojim antiimperializmom«? Veliko raje imam desne navijače, ki si vsaj upajo naglas izraziti, da podpirajo ameriško vladavino v svetu in da jim je vseeno za človeške posledice. Ne prenesem pa te vzvišene kvazistrokovne drže domnevnih demokratov, ki svoje politične preference poskušajo predstaviti kot nevtralne politične analize.