Lani rekordno število filmov z ženskami v glavnih vlogah

Zlohotnica: Vladarica zla

Po podatkih raziskave je imelo leta 2019 kar 40 odstotkov največjih hollywoodskih filmskih uspešnic v glavni vlogi žensko, kar je za 29 odstotkov več kot leta 2011. Po pisanju časnika The Guardian je bila ključnega pomena za rekordno leto udeležba žensk za kamerami.

Letno poročilo v najnovejši izdaji centra za študije o ženskah v televizijskem in filmskem svetu univerze v San Diegu kaže, da je 40 odstotkov velikih ameriških filmov imelo žensko v glavni vlogi, medtem ko je bil delež moških v glavnih vlogah za tri odstotke višji. Preostalih 17 odstotkov so predstavljale glavne vloge, ki si jih je delilo več ljudi, ali pa sta si glavni vlogi enakopravno delila moški in ženska.

To je najvišji odstotek, ki so ga zabeležili od začetka raziskav v letu 2002, ko je bilo žensk v glavnih vlogah za 16 odstotkov. Najnižje zabeleženo leto je bilo 2011 z 11 odstotki. V poročilu je vključenih 100 najbolj uspešnih filmov glede na lestvico spletne strani Box Office Mojo, med njimi Maščevalci: Zaključek, Joker in Zlohotnica: Vladarica zla.

Nekoliko slabši so rezultati v širših kategorijah: ženske v pomembnih vlogah, ki so se pojavile v več kot enem prizoru in so imele ključno vlogo pri poteku zgodbe, so se zvišale za en odstotek na 37 odstotkov, a so se za enako razliko znižale vloge, v katerih govorijo ženske, in sicer na 34 odstotkov.

Za razliko v številu protagonistk je bila pomenljiva vpletenost žensk za kamero. Raziskava je odkrila, da so v filmih z vsaj eno režiserko in/ali scenaristko ženske zavzemale 58 odstotkov glavnih vlog. V primerjavi s tem so filmi, ki niso imeli režiserk ali scenaristk, imeli le 30 odstotkov žensk v glavnih vlogah.

Da bi razumeli, kako so ženske prikazane na platnih, so v raziskavi vloge razdelili tudi po starosti, etnični pripadnosti in poklicu. Belke so zasedale 68 odstotkov ženskih vlog, temnopolte vloge so predstavljale 20 odstotkov, azijske sedem, zadnjih pet odstotkov pa so si lastile Latinoameričanke. Na nihanja v številkah so lahko vplivali posamezni filmi - triodstotno zvišanje azijskih vlog leta 2018 je bilo na primer po zaslugi filma Noro bogati Azijci.

Služba je bila identificirana pri 61 odstotkih ženskih in 73 odstotkih moških vlog, le 26 odstotkov žensk pa je bilo na vodilnih položajih, v primerjavi s 74 odstotkov moških, piše The Guardian.