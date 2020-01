Kartonaste postelje bodo zdržale tudi seks

Ekološke postelje, narejene iz kartona, bodo zdržale breme dveh oseb

Vzdržljiva in okolju prijazna kartonasta postelja

© YouTube

Posebnost olimpijskih iger v Tokiu 2020 so tudi ekološke postelje, narejene iz kartona. Številne športnike je zaskrbelo, da te ne bodo primerne za posteljne vragolije, ki se pojavijo ob vsakem druženju velikega števila mladih. Proizvajalci jim sporočajo, naj si oddahnejo, saj so dovolj trdne za vse vrste nočnih dejavnosti, poroča agencija AFP.

Tudi kartonaste postelje so del zaveze organizatorjev k trajnostnim in "zelenim" igram. Strahovi, da bi med "akcijo" popustile, so po mnenju prirediteljev odveč.

Alarm je sprožil avstralski košarkar Andrew Bogut, ki je na Twitterju zapisal: "Odlična poteza ... dokler športniki ne bodo končali tekmovanj in dokler namenu ne bo predanih več tisoč kondomov v olimpijski vasi."

Tudi kartonaste postelje so del zaveze organizatorjev k trajnostnim in "zelenim" igram.

Pri proizvajalcu Airwave pa odgovarjajo, da imajo postelje nosilnost 200 kilogramov in da so jih izdatno testirali. "Naredili smo tudi praktične preizkuse, na postelje smo metali uteži. Če bosta v postelji samo dve osebi, so dovolj trdne, da prenesejo breme," so zapisali.

Na olimpijskih igrah je posteljno življenje res živahno. Prireditelji zadnjih zimskih olimpijskih iger v Pyeongchangu so udeležencem iger razdelili 110.000 kondomov. V Londonu leta 2012 kar 150.000. Rekorden doslej je Rio 2016, kjer so organizatorji med športnike razdelili 450.000 oziroma v povprečju po 42 vsakemu športniku in športnici.

Prireditelji v Tokiu številke še niso določili, a so po dozdajšnji oceni najbližje londonski.

TQUgX-jkmZ0

slORhsoc4IU