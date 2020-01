1,25 milijona državljanov Slovenije ima profil na vsaj enem družabnem omrežju

Največ slovenskih uporabnikov je navzočih na Facebooku, tam jih je slab milijon

© www.pxfuel.com

Profil na vsaj enem družabnem omrežju ima 82 odstotkov prebivalcev Slovenije v starosti od 16 do 74 let, je v okviru raziskave Media+ ugotovila družba Valicon. V Valiconu dodajajo, da to pomeni 1,25 milijona ljudi oz. okoli 60 odstotkov vseh prebivalcev v državi. Na družabnih omrežjih ljudje preživijo vsaj eno uro na dan.

Še malenkost več je uporabnikov storitev klepeta, katerih število dosega 1,39 milijona, kažejo najnovejši podatki raziskave za leto 2019.

Po lastni oceni uporabniki v povprečju na družbenih omrežjih preživijo vsaj eno uro na dan. To je najpogostejši odgovor v raziskavi, medtem ko je aritmetična sredina nekaj več kot 80 minut dnevno, pojasnjujejo v Valiconu.

Največ uporabnikov je navzočih na največjem svetovnem družbenem omrežju Facebook. Skoraj milijon prebivalcev Slovenije oz. natančneje 995.500 ima sodeč po rezultatih raziskave svoj profil na tem omrežju.

Daleč zadaj je s 450.500 uporabniki Instagram, na Twitterju je uporabnikov iz Slovenije 208.500, na Pinterestu 180.500, na Linkedinu pa 161.000.

Vsa omrežja se sicer še naprej širijo, najhitreje pa raste uporaba Instagrama.

Dnevno sicer Facebook uporablja že blizu 800.000 prebivalcev, Instagram pa blizu 300.000. Ti dve omrežji prepričljivo vodita v številu dnevnih uporabnikov. Twitter na tretjem mestu uporablja dnevno le 52.000 prebivalcev.

Vsa omrežja se sicer še naprej širijo, najhitreje pa raste uporaba Instagrama. Predlani je bilo namreč uporabnikov Instagrama 397.000, v letu 2016 pa več kot polovico manj kot lani. Število uporabnikov Facebooka se je glede na predlani povečalo za 55.000, Twitterja pa za 10.500.

Starostno gledano je Facebook po podatkih Valicona najbolj uravnotežen, saj je struktura njegovih uporabnikov zelo podobna povprečni strukturi slovenske populacije. Pri uporabi ostalih omrežij precej bolj prevladujejo mlajši, najbolj platforma za zmenke Tinder (skoraj 90 odstotkov uporabnikov je mlajših od 40 let), sledita pa Instagram in Pinterest (dobri dve tretjini je mlajših od 40 let).

Med storitvami klepeta je prepričljivo na prvem mestu Viber, ki je imel v letu 2019 531.500 uporabnikov, število uporabnikov pa se je glede na leto 2018 povečalo za 55.500. Raste tudi storitev WhatsApp, število njenih uporabnikov pa se je povečalo za 34.000 na 243.500.

Skype, ki s 334.000 uporabniki zaseda drugo mesto med storitvami klepeta, je medtem lani glede na leto 2018 v Sloveniji izgubil 26.000 uporabnikov. Snapchat je ostal pri 250.000 uporabnikih, kar je okvirno toliko kot v letu 2018.

Med storitvami klepeta je prepričljivo na prvem mestu Viber, ki je imel v letu 2019 531.500 uporabnikov, število uporabnikov pa se je glede na leto 2018 povečalo za 55.500. Raste tudi storitev WhatsApp, število njenih uporabnikov pa se je povečalo za 34.000 na 243.500.

Pri dnevni uporabi pa je Snapchat višje in s 161.000 dnevnimi uporabniki zaostaja le za Viberjem, ki jih ima 188.000. Tretji je Whatsapp s 86.000 dnevnimi uporabniki, četrti pa Skype s 53.000.

Glede na to, kje neka generacija najbolj izstopa, sta za baby-boom generacijo, rojeno v letih po drugi svetovni vojni do sredine 60. let minulega stoletja, tipična Facebook in Skype, za generacijo X, rojeno med sredino 60. let in začetkom 80. let minulega stoletja, Linkedin in Viber, za generacijo Y, rojeno v letih od začetka 80. let do druge polovice 90. let, Tinder in Telegram, za generacijo Z, rojeno po tem času, pa Tumblr in Snapchat, še ugotavlja Valicon.

Podatki raziskave Media+ se zbirajo kontinuirano v okviru spletnega panela Jazvem.si v lasti Valicona. Raziskava spremlja različne oblike in platforme komuniciranja, nakupne poti, potrošnjo različnih izdelkov in storitev itd. V letu 2019 je bil vzorec sodelujočih pri 11.275, v letu 2018 pa pri 4408.