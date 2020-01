Netflix lahko po cenzuri ponovno predvaja film o homoseksualnem Jezusu

Peticijo za umik je podpisalo dva milijona ljudi, do filma pa so bili kritični tudi konservativni politiki in uradna cerkev. A vrhovno sodišče je zdaj po začasnem umiku odločilo, da ne moremo predpostavljati, da lahko humoristična satira zamaje vrednote krščanske vere, ki je prisotna več kot dva tisoč let.

The First Temptation of Christ (A Primeira Tentação de Cristo)

© Netflix

Brazilski sodnik je Netflixu naložil, naj začasno umakne film, v katerem je Jezus Kristus prikazan v homoseksualnem razmerju. Film Prva Kristusova skušnjava (v angleščini The First Temptation of Christ, v izvirniku pa A Primeira Tentação de Cristo) je ustvarila produkcijska hiša Porta dos Fundos, a je kmalu po izidu 3. decembra postal tarča kritik konservativnih politikov te večinsko katoliške države. Filmu je nasprotovala tudi uradna cerkev, peticijo za umik komedije je podpisala približno dva milijona ljudi. Netflix pa lahko zdaj spet predvaja umaknjeno komedijo, tako je namreč odločilo vrhovno sodišče, ki meni, da "humoristična satira ne more zamajati vrednot krščanske vere, ki je prisotna več kot dva tisoč let" in je zato razveljavilo prepoved predvajanja filma. Obenem pa so poudarili, da je svoboda govora temeljna vrednota demokracije.

Zgodba pripoveduje o Jezusu iz Nazareta, ki mu Marija in Jožef prirejata zabavo za 30. rojstni dan, on pa pripelje domov fanta Orlanda.

Da so bile strasti okoli filma res razgrete, priča tudi incident, ko je sedež produkcijske hiše Porta dost Fundos v Riu de Janeiru na božični večer napadla skupina moških z molotovkami. Pri napadu, v katerem ni bilo poškodovanih, so po poročanju policije sodelovali vsaj štirje moški z zakritimi obrazi.

Sodnik Benedicto Abicair je začasni umik filma odredil, da bi pomiril strasti, dokler sodišče ne razmisli o širšem vplivu tožbe, ki jo je proti filmu vložilo katoliško združenje.

Produkcijska hiša Porta dos Fundos je bila ustanovljena leta 2012 in je bila dobitnica mednarodne nagrade emmy leta 2018.

Sin brazilskega predsednika Eduardo Bolsonaro je Netflixov film na Twitterju označil za smeti in dodal, da Porta dos Fundos ne predstavlja brazilske družbe. Njegov oče predsednik Jair Bolsonaro, sicer desni populust, pa je nekoč dejal, da bi raje videl, da je njegov sin mrtev kot homoseksualec.

