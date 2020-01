Število žensk na vodilnih položajih narašča zelo počasi

Pot do spolne enakopravnosti v upravnih odborih je še dolga, a število žensk na vodilnih položajih v nemških podjetjih vendarle narašča

© pxhere.com

Pred nemškimi podjetji je še dolga pot do spolne enakopravnosti v upravnih odborih, a je spodbuden podatek, da število žensk na vodilnih položajih vendarle počasi narašča. Na prvi dan novega leta je v 160 podjetjih, ki kotirajo na borzi, vodilne položaje zasedalo 64 žensk, kar je šest več kot leto prej, kaže raziskava družbe Ernst & Young.

Kljub rasti števila žensk na vodilnih položajih, je številka še vedno precej nižja od moških. Teh je bilo v upravnih odborih 633, raziskavo povzema nemška tiskovna agencija dpa.

66 odstotkov nemških podjetij v upravnem odboru nima niti ene ženske.

Zastopanost žensk v upravah podjetij sicer v Nemčiji raste od julija 2015, od tedaj se je njihov delež okrepil s pet na 9,2 odstotka. Družba Ernst & Young je v raziskavi izpostavila, da še vedno 66 odstotkov nemških podjetij v upravnem odboru nima niti ene ženske.

Spolna enakopravnost je sicer zelo razlikuje glede na velikost podjetja. Okoli 77 odstotkov največjih 30 družb, ki so del indeksa DAX, je imelo v upravnem odboru vsaj eno žensko. Med srednje velikimi podjetji, ki so del indeksa MDAX, jih je imelo vsaj eno žensko v upravnem odboru 28 odstotkov, pri manjših podjetjih, ki so del indeksa SDAX, pa jih je imelo vsaj eno predstavnico v upravnem odboru 20 odstotkov.

"Spremembe se v nemških družbah, ki kotirajo na borzi, dogajajo počasi," je raziskavo povzel Markus Heinen iz Ernst & Young.