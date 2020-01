Na prvem mestu stranka, ki je ni

Kar četrtina volivcev ne ve, koga bi volila, dobra desetina pa jih ne bi glasovala za nobeno stranko

© pxfuel.com

V zadnjem mesecu se je skokovito povečal delež ljudi, ki ne vedo, koga bi volili, takšnih je že četrtina, kaže januarska anketa Dela Barometer. Med strankami vodilni LMŠ in SDS ostajata zelo blizu skupaj, tretje mesto je obdržala Levica.

Na vprašanje, za katero stranko bi najverjetneje volili, je kar 24,5 odstotka vprašanih odgovorilo, da ne vedo, kar je skoraj sedem odstotnih točk več neopredeljenih kot pred enim mesecem. Poleg tega je še dobra desetina anketirancev odgovorila, da ne bi glasovala za nobeno stranko. To pomeni, da je skupaj kar 35 odstotkov volivcev, ki jih nobena stranka ni uspela prepričati, kar je več, kot imajo podpore prve tri stranke skupaj.

Vodilni LMŠ in SDS sta spet zamenjali mesti; tokrat je spet vodilna LMŠ, ki bi jo volilo 14 odstotkov vprašanih, SDS pa bi dobila 13,3 odstotka glasov. Na tretjem mestu ostaja Levice s sedmimi odstotki.

Sledi NSi, ki jo je izbralo 6,9 odstotka vprašanih, SD pa ima šestodstotno podporo. Na šestem mestu je SNS (3,3 odstotka), sledijo DeSUS (trije odstotki), SAB (dva odstotka), SMC (1,7) odstotka, Zeleni Slovenije (1,3 odstotka), SLS (1,2 odstotka), Pirati (1,1 odstotka) in Dobra država (0,9 odstotka).

1. LMŠ - 14 %

2. SDS - 13,3 %

3. Levica - 7 %

4. NSi - 6,9 %

5. SD - 6 %

Delež sodelujočih v raziskavi, ki se jim zdi delo vlade zelo pozitivno ali pozitivno, se je znižal, vendar je povprečna ocena kljub temu malenkost višja, kot je bila, na račun višjega odstotka tistih, ki vladne rezultate ocenjujejo srednje dobro. Srednja ocena dela vlade je tako 2,79, dela državnega zbora pa 2,59.

Na Barometru priljubljenosti predsednik republike Borut Pahor začenja leto 2020 kot najbolj priljubljen politik v državi. Na drugem mestu je premier Marjan Šarec, na tretjo stopničko pa se je prvič uspelo povzpeti ministru za zdravje Alešu Šabedru. Za nekaj mest na lestvici pa je zdrsnil evropski komisar Janez Lenarčič, ki je zdaj peti, prehitela pa ga je tudi evropska poslanka Tanja Fajon.

Razen Pahorja in Šarca je vseh drugih 18 politikov, ki so uvrščeni na Barometer priljubljenosti, ta mesec doseglo slabšo oceno kot pred štirimi tedni. V zadnjem delu lestvice ostajajo zunanji minister Miro Cerar ter predsednika SDS Janez Janša in DeSUS Karl Erjavec, s tem, da sta Janša in Cerar tokrat zamenjala mesti v primerjavi z decembrom.

Javnomnenjsko raziskavo je opravila Mediana med 3. in 9. januarjem na reprezentativnem vzorcu 723 polnoletnih prebivalcev Slovenije.