Nekdanji papež Benedikt XVI. proti rahljanju celibata

Nekdanji papež Benedikt XVI. je izrazil nasprotovanje temu, da bi poročeni moški lahko postali duhovniki, aktualni papež Frančišek pa to možnost preučuje

© Flickr

Nekdanji papež Benedikt XVI. je izrazil nasprotovanje temu, da bi poročeni moški lahko postali duhovniki. Papež Frančišek sicer trenutno preučuje to možnost, potem ko so škofje na oktobrski sinodi v Vatikanu sklenili, da bi lahko v odročnih predelih Amazonije kot duhovniki služili tudi nekateri "preizkušeni" ovdoveli in poročeni moški.

"Ne morem biti tiho," je v knjigi, ki jo je napisal skupaj s konservativnim kardinalom Robertom Sarahom in bo objavljena v sredo, zapisal zaslužni papež. "Nujno je, da se vsi - škofi, duhovniki in laiki - znova pustijo voditi veri, ko razmišljajo o Cerkvi in duhovniškem celibatu," piše v izsekih iz knjige, ki jih je objavil francoski časnik Le Figaro.

"Zakonski stan zahteva moškega v celoti in ker tudi služenje Gospodu zahteva celoten dar moškega, se ne zdi možno, da bi lahko to dvoje opravljali sočasno," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zapisal 92-letnik.

Nekdanji papež je to sporočil, potem ko so škofje na oktobrski sinodi v Vatikanu v sklepni izjavi zapisali, da bi lahko v odročnih predelih Amazonije kot duhovniki služili tudi nekateri "preizkušeni" ovdoveli in poročeni moški. S tem so razrahljali pravila celibata, ne velja pa to za splošno odpravo celibata, je tedaj opozorila tiskovna agencija Kathpress.

© arhiv Bele hiše / Shealah Craighead

Na sinodi sicer ne sprejemajo zavezujočih sklepov, ampak pripravijo končno poročilo za papeža, ki predstavlja temelj za prihodnje odločitve. Odločitev glede vključevanja poročenih moških v duhovništvo naj bi Frančišek sprejel v prihodnjih mesecih.

Benedikt XVI., ki je bil prvi papež v skoraj 600 letih, ki je odstopil, se je po odstopu leta 2013 umaknil iz javnosti, a vse pogosteje komentira ključna katoliška vprašanja. Kljub temu so poznavalci osupli nad tovrstnim komentarjem glede celibata. Novinar časnika National Catholic Reporter Jashua McElwee je ocenil, da je javni komentar nekdanjega papeža o nečem, kar trenutni papež preučuje, "nezaslišan".

