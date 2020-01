Ruska kolonizacija Malega Lošinja

Otok Lošinj, priljubljena poletna destinacija Slovencev, je dolgoletna tarča investitorjev, ki se skrivajo za ruskim kapitalom

Mali Lošinj

© Pixabay / Ana Segota

Ožji družinsko-poslovni krog enega najbolj premožnih in skrivnostnih hrvaških poslovnežev, Mihajla Perenčevića, je iz Rusije prejel milijone evrov za nepremičnine, ki nikoli niso bile zares prodane, sta razkrila nepridobitni medij Oštro.si in mednarodna novinarska mreža za preiskovanje korupcije in kriminala OCCRP.

Otok Lošinj, priljubljena poletna destinacija Slovencev, je dolgoletna tarča investitorjev, ki se skrivajo za ruskim kapitalom. Prav tja vodijo bančne transakcije iz zajetne zbirke podatkov litovske banke Ukio Bankas, ki so jo pridobili pri OCCRP in lani objavili v okviru preiskovalnega projekta Troika Laundromat.

Družinski člani in poslovni partnerji enega najbolj premožnih hrvaških poslovnežev Mihajla Perenčevića so skupaj prejeli kar 16,7 milijona evrov za najverjetneje lažne nepremičninske posle.

Ti podatki kažejo, da je družba Mayco Finance Holdings z Britanskih Deviških otokov med letoma 2008 in 2010 med drugim izvedla izplačila v skupnem znesku 24,2 milijona ameriških dolarjev hrvaškim državljanom z avstrijskimi bančnimi računi.

Šest od teh je bilo namenjenih k osebam, povezanih z Mihajlom Perenčevićem. Njegovi družinski člani in poslovni partnerji so skupaj prejeli kar 16,7 milijona evrov za najverjetneje lažne nepremičninske posle.

Več o ruski kolonizaciji Malega Lošinja v zgodbi nepridobitnega spletnega medija Oštro.si.