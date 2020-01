Bo Big Ben zvonil ob brexitu?

O čem sanjari britanski premier Boris Johnson

© Pixabay

Britanski premier Boris Johnson razmišlja o kampanji za množično zbiranje sredstev, s katerimi bi omogočili, da bi znameniti Big Ben konec meseca oznanil britanski odhod iz Evropske unije (EU). Ta zvon namreč že več kot dve leti zaradi popravil ne zvoni.

Elizabetin stolp, kjer visi 13,7 tone težek in 2,2 metra velik zvon z imenom Big Ben, prenavljajo od avgusta 2017. Zazvoni le ob posebnih priložnostih, kot so novo leto ali pomembne obletnice.

Več evroskeptičnih britanskih poslancev je v parlament vložilo celo formalen predlog, da bi Big Ben 31. januarja ob 23. uri naznanil konec britanskega članstva v uniji. A je parlamentarna komisija to zavrnila, češ da bi to stalo 500.000 funtov (582.000 evrov). Prejšnje ocene so znašale 120.000 funtov (140.000 evrov).

Johnson je pojasnil, da je problem v obnovi kemblja, ki ga trenutno ni v zvonu. "To veliko stane, preučili bomo, ali je mogoče denar zbrati s prostovoljnimi prispevki," je povedal v intervjuju za BBC.

Zagovorniki brexita so sicer pozvali, naj 1. februarja "domoljubi zvonijo z zvonovi v lokalnih cerkvah za obeležitev nove neodvisnosti Združenega kraljestva".

i7i6zUCXRO4