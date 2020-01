Tiktok, kitajski Instagram

Kitajska videoaplikacija Tiktok je nenavadno uspešna pri otrocih in mladih na Zahodu. Število uporabnikov bliskovito narašča, a to velja tudi za težave, ki jih ima ponudnik tega namenskega programa.

Tiktok, videoaplikacija iz Kitajske, ki jo starejši od 30 let praviloma poznajo le po imenu, je bil decembra povabljen na prireditev Digital Wellbeing, večer za digitalno dobro počutje, v Hamburgu. Postregli so s penečim se vinom in prigrizki, na voljo so bile brošure za zaskrbljene starše. Govornice so navdušeno pripovedovale o »kulturnem razumevanju«, ki naj bi ga Tiktok kazal za uporabnike po vsem svetu. Video, ki so ga projicirali na steno, je prikazoval srečne ljudi v osrečujočih prizorih. Vse je bilo podrejeno sporočilu o neškodljivosti aplikacije.