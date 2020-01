Zavajanje na RTV Slovenija: filipinskih medicinskih sester ne bo

Pretekli petek se je med oddajo Odmevi na TV Slovenija voditeljici informativnega programa Rosviti Pesek zareklo

Rosvita Pesek med vodenjem Odmevov

Pretekli petek se je med oddajo Odmevi na TV Slovenija voditeljici informativnega programa Rosviti Pesek zareklo. Osrednja tema oddaje je bila omejevanje programa zdravstveni tehnik kljub pomanjkanju kadra. Reportažnemu prispevku je sledil pogovor z Moniko Ažman, predsednico zbornice zdravstvene in babiške nege, in Igorjem Švabom, dekanom Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Voditeljica je želela predsednico zbornice prepričati, da zmanjševanje števila vpisnih mest v programu zdravstveni tehnik ne bo pripomoglo k zmanjšanju obremenjenosti zdravstvenih delavcev. Predsednica je odgovorila, da se zavedajo, da je problem sistemski in ni lahko rešljiv.

O težavah delavcev v zdravstvu je nato spregovoril še Švab. Ob koncu intervjuja je voditeljica vprašala: »Se vam vseeno ne zdi, če vprašam, da smo s tem že malo pozni? Plati zvona, kjer se je opozarjalo na družinske zdravnike, anesteziologe in ne vem katere profile še vse, se je v zadnjih letih kar precej odprlo. Kjer se je čutilo to stisko po pomanjkanju. Da ne govorimo, da smo govorili o uvozu – filipinske medicinske sestre so hoteli pripeljati, saj vemo te stvari.«

Voditeljica je namigovala na novinarsko raco, ki so jo v Slovenskih novicah natisnili konec oktobra lani. V prispevku so poudarili, da imajo v nekaterih gospodarskih panogah težave zaradi pomanjkanja delovne sile. Zato naj bi Slovenija uvozila več tisoč delavcev s Filipinov. Konkretna številka naj bi bila od 2000 do 5000 delavcev. Slovenske novice so kot vir navedle filipinsko ministrstvo za delo. Nekaj drugih medijev je novico povzelo, RTV in portal Ostro.si pa sta jo že tedaj zavrnila kot neresnično.

Rosvita Pesek je po podatkih, ki smo jih dobili z ministrstva za delo, namigovala na neresnične trditve. Na ministrstvu so potrdili, da takšnih pogovorov s predstavniki filipinske države ni nikoli bilo. Da gre očitno za pogrevanje stare in izmišljene zgodbe, so dodali. Za sporazume, ki se navadno podpišejo na podlagi takšnih pogovorov, so potrebna približno enoletna pogajanja. Za zdaj ima Slovenija sklenjena le dva, z Bosno in Hercegovino ter s Srbijo. Edini konkretnejši stik s Filipini, ki ga je Slovenija imela lani, je bil obisk predstavnikov našega gospodarstva na gospodarskem ministrstvu na Filipinih, ki za zdaj ni obrodil opaznejših sadov.