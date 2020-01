S kolesom po svetu: »Poskušam pokazati, da okolju prijazno delovanje ni nujno omejujoče«

S kolesarskim podvigom od najjužnejše točke v Afriki do najsevernejše točke v Evropi želi Norvežanka zmanjšati svoj ogljični odtis ter obenem opozarjati na podnebne spremembe

V želji po zmanjšanju svojega ogljičnega odtisa se je Norvežanka Teresie Hommersand na pot iz Južne Afrike na domačo Norveško odpravila kar s kolesom. Na njeni dve leti in pol trajajoči in 20.000 kilometrov dolgi poti, na kateri bo prečkala 24 držav, se je ustavila tudi v Sloveniji, ki jo bo v naslednjih dveh tednih prekolesarila.

Hommersandova je danes v jutranjih urah zapustila Ljubljano ter se odpravila na kolesarsko turo po Sloveniji. V naslednjih nekaj tednih bo tako med drugim kolesarila ob obrežju reke Soče ter čez prelaz Vršič, njena želja pa je tudi kolesariti v opuščenih rudniških rovih pod goro Peco, je povedala v pogovoru za STA.

Na kolesarsko popotovanje se je Hommersandova brez predhodnih kolesarskih izkušenj in treninga podala junija 2017, potem ko je ugotovila, da je z letom z Norveške v Južno Afriko, kjer je bivala šest let, proizvedla skoraj dve toni ogljikovega dioksida.

S svojim kolesarskim podvigom od Rta Agulhas, najjužnejše točke v Afriki, do Severnega rta (Nordkapp), najsevernejše točke v Evropi, želi tako zmanjšati svoj ogljični odtis ter obenem opozarjati na podnebne spremembe in ljudi spodbuditi k bolj aktivnemu boju proti tem sprememba.

"Poskušam pokazati, da okolju prijazno delovanje ni nujno omejujoče ali dolgočasno, temveč celo popolnoma nasprotno. Gre za spremembo miselnosti in kako biti pri tem čim bolj kreativen. Potovanje z letalom me je včasih osrečevalo, danes me osrečuje to, da ne letim. Gre za to, da definiramo, kaj je sreča," je povedala Norvežanka.

V svojem kolesarskem prtljažniku ima tudi prenosni kino - projektor na sončno energijo in zvočnike -, s pomočjo katerega na svoji poti predvaja filme o podnebju in okolju. Filmske projekcije je doslej pripravila v najbolj odročnih vaseh v Keniji in v šolah v Sudanu in Turčiji, pa tudi na sedežu Okoljskega programa Združenih narodov v Nairobiju in v Aleksandrijski knjižnici v Egiptu.

