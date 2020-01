Golota na malih zaslonih

Asistenca pri snemanju spolnih prizorov

Začetek golega prizora na v seriji Igra prestolov, ki jo prav tako predvajajo na HBO

© HBO / YouTube

Alicia Rodis je od začetka lanskega leta glavna intimna koordinatorka v HBO-jevih studiih: skrbi za igralce med snemanjem prizorov, ki vključujejo spolnost. Njeno delo je te dni precej drugačno, kot je bilo nekdaj načrtovanje prizorov spolnosti – te so dostikrat celo improvizirali. Rodisova je prvič stopila na oder v najstniških letih, ko je bila malo starejša, pa je začela nastopati še na televiziji. Spoznala je, da med snemanjem televizijskih oddaj od igralk včasih pričakujejo, da se bodo slekle, ne da bi jih vnaprej obvestili o tem. Kar se prizorov, ki so vključevali spolnost, tiče, so se igralci pogosto morali znajti, kot so vedeli in znali. Marsikateri režiser je imel do tega prav poseben odnos, pravi.

»Podrobno se bova pogovorila o vsem, kar počne tvoj lik, razen če je kaj v zvezi s spolnostjo, takrat pač preprosto opravi.« Igralcu je s tem sporočal: »Saj se znaš poljubljati; poljubljaj se, kot se pač poljubljaš.« Toda v resnici sploh ni pomembno, kako se igralec osebno poljublja – ali kako seksa. »To bi moral početi v skladu z značajem lika.« V najboljšem primeru so bili spolni prizori, če je imel režiser do njih takšen odnos, neprepričljivi. V najslabšem je tak odnos pričal o nesrečnosti, zaradi katere so bili igralci pogosto zmedeni in prizadeti.

Ko je Rodisova izvedela, da se bo njena sodelavka, koreografinja akcijskih prizorov Tonia Sina, začela ukvarjati z nečim, kar je imenovala intimno svetovanje in koreografija, se je povezala z njo. Leta 2005 sta združili moči s tretjo igralko, ki je postala režiserka akcijskih prizorov, in skupaj so ustanovile podjetje Intimacy Directors International. Sprva so delale v gledališču, kjer je javnost zaradi več škandalov postala pozorna na uprizarjanje spolnosti na odru. A konec leta 2017 sta porarajoči se gibanji #JazTudi in Time's Up izrekli precej obtožb na račun televizijske in filmske industrije. Januarja 2018 je bil izvršni producent in glavni igralec serije Zgodbe Times Squara (HBO) James Franco obtožen neprimernega in spolno izkoriščevalskega vedenja med snemanjem. Ena od žensk je trdila, da so si morale igralke med prizorom, ki je vključeval oralni seks, sneti ščitnike genitalij.

Rodisova je tako tik pred snemanjem druge sezone serije prejela producentovo sporočilo. »Videl sem vašo spletno stran in tam piše, da nam lahko pomagate.« Po pogovoru z ustvarjalci serije, kjer so se dogovorili, kako naj bi bilo njeno delo na projektu videti, je dobila službo.

»To sem morala narediti že večkrat in soigralec je bil vedno bodisi neprijetno blizu bodisi predaleč.«



Emily Meade, igralka

Na začetku serije lik Lori, ki ga igra Emily Meade, veliko seksa – vedno za denar in nikoli lepo. Postane prostitutka, nato pa pornografska igralka in oboje je nazorno prikazano. Pred serijo Zgodbe Times Squara je Meadova že odigrala več zahtevnih spolnih prizorov, skozi katere se je prebila s stisnjenimi zobmi. A ko se je bližala druga sezona, se je začela počutiti slabo: zdaj je že vedela, kako nabita s težavnim seksom je serija, gibanje #JazTudi pa ji je v spomin priklicalo slabe izkušnje, ki jih je v življenju imela s spolnostjo. Toda z Rodisovo na snemanju je bilo vse skupaj lažje. V neki epizodi Meadova in neki drug igralec odigrata oralni seks. »To sem morala narediti že večkrat in soigralec je bil vedno bodisi neprijetno blizu bodisi predaleč,« pravi Meadova. »Nasprotno je znala Rodisova popolno strukturirati prizor – to, kako igralec ukrivi hrbet, kam položi roke, kako obrne usta in obraz proti moji levi nogi, da je početje videti prepričljivo, ne da bi bilo neprimerno.« Rodisova si prizadeva, da bi ublažila nelagodje igralcev, ne more pa ga odpraviti. »Nelagodje ostaja, pa naj naredimo karkoli,« pravi Emily Meade. »Navsezadnje ti nekdo tišči glavo med noge.«

A zdi se, da vsaj za zdaj HBO išče načine, kako narediti seks varen za male zaslone in male zaslone za seks. Rodisova danes svetuje približno dvema ducatoma intimnih koordinatorjev, ki sodelujejo pri projektih te mreže. Čemu koristijo njena prizadevanja? Ko bi pod preprogo pometli tako bistveni vidik človeškega izkustva, kot je seks, bi bilo z zornega kota pripovedovanja zgodbe to malomarno, odgovarja. »Predstavljajte si, da bi ga obravnavali, kot so starogrški tragedi obravnavali nasilje: vsi so kratko malo izginili z odra, nato pa se je ta ali oni vrnil in rekel – zgodil se je umor!«

