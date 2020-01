Monica Lewinsky šokirana nad Trumpovo izbiro

"To je definitivno dan, ko rečeš, a me vi zaj***vate?"

Komentar Monice Lewinsky na Twitterju

© Twitter

Monica Lewinsky je bila zelo presenečena nad odločitvijo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, kdo ga bo v njegovi odvetniški ekipi zastopal na sojenju v senatu zaradi ustavne obtožbe. Med njimi bo namreč tudi posebni tožilec, ki je preganjal bivšega predsednika ZDA Billa Clintona, Ken Starr.

Monica Lewinsky, ki je bila kot nekdanja pripravnica v Beli hiši v središču ustavne obtožbe proti Clintonu, je to odločitev Trumpa sprejela kot "deja vu". "To je definitivno dan, ko rečeš, a me vi zaj***vate?" je zapisala na Twitterju.

Ken Starr je dolga leta preiskoval Clintona, na koncu pa so njegova razkritja pripeljala do njegove ustavne obtožbe zaradi laganja o spolnem razmerju z Lewinskyjevo.

Trumpovo odvetniško ekipo bosta sicer vodila glavni pravnik Bele hiše Pat Cipollone in Trumpov osebni odvetnik Jay Sekulow. V ekipi bo tudi nekdanja pravosodna ministrica Floride Pam Bondi, pa celo nekdanji odvetnik O.J. Simpsona Alan Dershowitz in nekdanji direktor FBI Robert Ray.

O50NvGrOx2k

FmiDHPZm63g