Erjavec napovedal odstop z mesta ministra za obrambo

Dolgoletni predsednik stranke DeSUS Karl Erjavec bo moral prepustiti predsedniško mesto tekmici Aleksandri Pivec, obenem pa je napovedal, da bo "zelo hitro" odstopil tudi z mesta ministra za obrambo

Ministrica Aleksandra Pivec je na včerajšnjem kongresu DeSUS v Ljubljani po napetem boju za vodenje stranke premagala dolgoletnega predsednika Karla Erjavca, ki je stranko vodil od leta 2005. Pivčevo je podprlo 143 delegatov, Erjavec je dobil 80 glasov.

© Borut Krajnc

Karl Erjavec je po včerajšnjem porazu v tekmi z Aleksandro Pivec za predsednika DeSUS napovedal odstop z mesta ministra za obrambo. "Kdaj bom odstopil, še ne vem, ampak bo to zelo hitro," je napovedal Erjavec, ki je stranko vodil od leta 2005. Kot je dejal, ostaja član DeSUS.

"Kot minister sem vedno deloval zaradi tega, ker sem bil predsednik stranke DeSUS. Če sem želel čim več uresničevanja naših koalicijskih pogodb v različnih vladah, sem to lahko dosegel edino tako, da sem bil minister. Zdaj te naloge, odgovornosti nimam več," je dejal. Dodal je, da nikoli ni bil minister zato, da bi "bil v fotelju in užival v ministrskem delu", ker je to delo prenaporno, preveč zahtevno in terja veliko odrekanj.

"Kaj naj bom razočaran? To je demokracija. Tega zaupanja, ki sem ga pričakoval, pač nisem dobil. Življenje teče dalje," je ob odhodu s kongresa dejal Erjavec.

Spomnil je, da je bilo 15 let napornega dela, veliko izzivov, veliko je bilo treba pretrpeti. "A delal sem po svoji vesti in po svojih najboljših močeh, da bi čim bolje uresničil cilje, ki jih ima DeSUS. Morda je prišel čas za novo generacijo," je dejal ter jim zaželel vse dobro.

Karl Erjavec, minister za obrambo v odstopu

Zavrnil je namigovanja, da bi lahko ustanovil novo stranko in dodal, da ostaja član DeSUS. "Ko me bodo pokopali, bom še vedno član stranke DeSUS," je pripomnil.

Aleksandra Pivec je priznala, da ni pričakovala Erjavčeve napovedi, da bo odstopil s funkcije ministra. Verjame, da se bosta usedla in v miru pogovorila takšne stvari. "Upam, da je še prostor, da se o tem pogovarjamo za mizo, da mogoče ta oder ni bil čisto pravi trenutek," je dejala.

Na vprašanje, ali bi Erjavca obdržala kot obrambnega ministra, je Pivčeva spomnila na svoje stališče, da bi lahko v primeru zmage enega ali drugega oba obdržala ministrsko funkcijo. Tako ni bila njena želja ali zahteva v smeri, da bi moral minister odstopiti.

Aleksandra Pivec, novoizvoljena predsednica stranke DeSUS med rezanjem torte

© Borut Krajnc

Na vprašanje, ali bo DeSUS v primeru odhoda Erjavca vztrajal pri vodenju obrambnega resorja ali pa bi jih utegnilo zanimati vodenje katerega drugega resorja, je odgovorila: "Mislim, da bo za to čas v ponedeljek, najprej želim govoriti z dosedanjim predsednikom. Mislim, da je prav, da se tudi o tem pogovoriva, nenazadnje ostajava člana iste stranke."

Aleksandra Pivec, novoizvoljena predsednica stranke DeSUS

Če pa Erjavec z odstopom misli resno, bodo po njenih navedbah tudi s predsednikom vlade Marjanom Šarcem govorili o tem, ali bo DeSUS tudi v prihodnje vodil ministrstvo za obrambo, ali pa bi morda prevzeli kakšno drugo. V volilnem nagovoru je sicer že omenila, da bi se DeSUS moral v prihodnosti bolj posvetiti področjem, ki zadevajo njihov program, in tudi prevzeti vodenje ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Aleksandra Pivec je napovedala, da se bo zavzela za čimprejšnji pogovor s Šarcem, v ponedeljek ga bo kontaktirala.