Karl Erjavec: »Umikam se tudi iz javnega življenja«

Minister za obrambo v odstopu se ne umika le iz politike

Karl Erjavec se poslavlja

© Borut Peterlin

Karl Erjavec je za STA sporočil, da se, kot je zapisal v svoji zadnji politični izjavi, ne umika le iz aktivne politike, temveč tudi iz javnega življenja. Po porazu na kongresu stranke DeSUS ne vidi več razloga in potrebe, da bi bil še naprej obrambni minister oziroma član vlade. S premierjem Marjanom Šarcem se bo pogovoril o datumu odstopa, ki ga je sicer napovedal že včeraj, potem ko ga je premagala ministrica Aleksandra Pivec.

Ponosen je na dosežke stranke DeSUS pod njegovim vodstvom, ko je bila stranka vedno ključen akter pri oblikovanju različnih vlad. V teh, kot trdi, ni bil zaradi osebnega prestiža.

Novemu vodstvu stranke, katere član ostaja, želi, da uspešno nadaljuje pot, ki jo je sam zastavil 20. maja 2005. Zahvalil se je vsem, ki so ga podpirali, in navedel, da je DeSUS vodil s srčnostjo in voljo, da bi nekaj naredil za upokojence.