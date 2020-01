Harry in Meghan bosta vrnila davkoplačevalski denar

Vojvoda in vojvodinja sussekška nameravata vrniti 2,8 milijona evrov davkoplačevalskega denarja za obnovo svoje rezidence, ki bo ostala njun britanski dom. V prihodnje pa bosta za rezidenco plačevala tudi najemnino.

Meghan Markle in Princ Harry

© Mark Jones / Flickr

Britanski princ Harry in njegova soproga Meghan Markle ne bosta več uporabljala svojih nazivov "kraljeva visokost" in ne bosta več prejemala javnih sredstev za opravljanje kraljevih dolžnosti, so v soboto sporočili iz Buckinghamske palače. Par prav tako ne bo več uradno predstavljal kraljice Elizabete II.

Vojvoda in vojvodinja sussekška nameravata vrniti 2,4 milijona funtov (2,8 milijona evrov) davkoplačevalskega denarja za obnovo svoje rezidence Frogmore, ki bo ostala njun britanski dom. V prihodnje pa bosta za rezidenco plačevala tudi najemnino, poroča britanski BBC.

Z odvzemom naziva kraljeva visokost je povezan tudi umik od kraljevih dolžnosti, med drugim bo Harry tako izgubil tudi vse vojaške čine. Kot so sporočili iz Buckinghamske palače se par zaveda, kaj pomeni sobotna odločitev.

Čeprav ne bosta več mogla uradno zastopati kraljice, sta vojvoda in vojvodinja dala jasno vedeti, da bosta storila vse, da bosta tudi v prihodnje ohranjala vrednote kraljice, so zapisali v sporočilu.

Nova ureditev bo začela veljati spomladi, so še dodali v Buckinghamski palači.

Sporočilo iz kraljeve palače je prispelo po ponedeljkovem pogovoru kraljice s Harryjem in Meghan, ki sta 8. januarja sporočila, da ne bosta več opravljala kraljevih dolžnosti in da si bosta prizadevala postati finančno neodvisna.

V Buckinghamski palači niso razkrili, kako bodo v prihodnje financirali varovanje mladega para. "Obstajajo dobro uveljavljeni neodvisni postopki za določitev potrebe po javno financiranem varovanju," so sporočili.

Časnik Telegraph je sicer ob navajanju varnostnih strokovnjakov poročal, da bodo stroške varovanja para v prihodnje verjetno še vedno krili davkoplačevalci. Čeprav se bosta umaknila iz blišča kraljevih dolžnosti bosta tudi v prihodnje privlačni tarči za teroristične skupine, politične fanatike ali ugrabitve.

Novica o kraljičini odločitvi je na naslovnicah vseh današnjih izdaj britanskih časnikov. Na tabloidu Sunday Mirror piše: "Kraljica je odredila trdi Megxit."

Komentator televizije Sky News je zapisal, da se je kraljica na odločitev Harryja in Meghan odzvala z "železno pestjo monarhičnega vodstva", povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Par bo tako spomladi ostal brez kraljevega naziva, kraljevih dolžnosti, vojaških nazivov, turnej, javnih sredstev, večino časa pa bosta verjetno preživela v Kanadi, je komentiral BBC. Težko si je predstavljati bolj čisti rez kot to. Harry in Meghan sta še vedno člana kraljeve družine, vendar nista več kraljeva, še piše BBC.

