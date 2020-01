Repatriacija otrok borcev Islamske države

Neodvisna mednarodna preiskovalna komisija Združenih narodov (ZN) je v poročilu o Siriji opozorila, da so otroci še posebej v negotovem položaju, saj pogosto nimajo uradnih dokumentov

© TRT World Now / YouTube

Preiskovalci Združenih narodov so v danes objavljenem poročilu države opozorili na obvezo repatriacije otrok tujih borcev Islamske države (IS) iz Sirije, saj bi otrokom lahko škodovali, če bi njihovim staršem odvzeli državljanstvo.

Neodvisna mednarodna preiskovalna komisija ZN je v poročilu o Siriji opozorila, da so otroci še posebej v negotovem položaju, saj pogosto nimajo uradnih dokumentov. "To ogroža njihovo pravico do narodnosti, ovira proces ponovne združitve z družino in jih izpostavlja večji ogroženosti pred izkoriščanjem in zlorabami," spominja komisija.

Vlade so zato pozvali k priznanju tudi dokumentov, ki jih niso izdale države, ampak npr. IS ali priče, da bi otroci lahko dobili priznane dokumente, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na severovzhodu Sirije je v taboriščih med 700 in 750 otrok z evropskimi povezavami, od tega kar 300 francoskih.

Po ocenah Sklada ZN za otroke (Unicef) je bilo v Siriji lani okoli 29.000 otrok tujih borcev IS, od tega kar 20.000 iz Iraka. Večina je bila mlajša od 12 let. Po lanskem padcu samooklicanega kalifata IS so v Siriji in Iraku v zaporih in taboriščih sicer tuji borci iz skoraj 50 držav.

Predstavnica UNHCR za človekove pravice Marie-Dominique Parent je novembra lani v Evropskem parlamentu povedala, da je na severovzhodu Sirije v taboriščih med 700 in 750 otrok z evropskimi povezavami, od tega kar 300 francoskih.

Nekatere države so na humanitarni podlagi že začele repatriacijo otrok z ali brez staršev.

Je pa komisija kritizirala prakso odvzemanja državljanstva borcem IS, ki jo med drugim izvajajo v Veliki Britaniji, na Danskem in v Franciji. Opozorili so, da ima to negativen vpliv na otroke, vključno z njihovo pravico do temeljnih človekovih pravic.

Kritična je tudi do namer nekaterih držav, da otroke repatriirajo brez mater, saj je to v nasprotju z načelom delovanja v "najboljšem interesu otrok".

"Države imajo natančno določeno obveznost, da zaščitijo otroke, tudi pred tem, da nimajo državljanstva."

"Države imajo natančno določeno obveznost, da zaščitijo otroke, tudi pred tem, da nimajo državljanstva," je izpostavila članica komisije Hanny Megally ob objavi poročila. Opozorila je, da so države te jasno opredeljene temeljne obveze dolžne uresničevati.

Tričlanska komisija, ki jo vodi Paulo Sergio Pinheiro, ima od marca 2011 mandat Sveta ZN za človekove pravice za preiskovanje in beleženje kršitev mednarodnega prava v Siriji.

