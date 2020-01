Do zob oboroženi zagovorniki nošenja orožja

Guverner Virginije Ralph Northam je zaradi protestov skrajnih desničarjev in zagovornikov nošenja orožja za dva dni razglasil izredne razmere

Do zob oboroženi protestniki v Richmondu

V Richmondu, prestolnici ameriške zvezne države Virginija, se je včeraj zbralo več tisoč podpornikov orožja, med njimi tudi kar nekaj desničarskih skrajnežev, ki so pred državnim kongresom vzklikali gesla v podporo nošenju orožja in predsedniku ZDA Donaldu Trumpu. Guverner zvezne države Ralph Northam je zato razglasil izredne razmere.

Te veljajo sicer le za prizorišče zborovanja pred državnim kongresom, kjer je bila močna prisotnost policijskih agencij, od zveznih do državnih in lokalnih. Na samem kraju zborovanja orožje ni bilo dovoljeno, ga pa je bilo videti veliko po ulicah Richmonda. Zagovorniki pravice do nošenja orožja trdijo, da so preplašeni, ker je po dolgih letih popoln nadzor nad političnim vodenjem države prevzela demokratska stranka, ki napoveduje ukrepe proti nošenju orožja.

Demokrati so morali odstopiti od naklepa, da uvedejo prepoved polavtomatskega orožja, ki je bilo v preteklosti večkrat uporabljeno predvsem v množičnih streljanjih, saj za to niso imeli dovolj podpore. Računajo pa še vedno morda na prepoved nabojnikov z več kot desetimi naboji, omejitev nakupa orožja na le en kos na mesec in možnost odvzema orožja osebam, ki jih sodišče razglasi za nevarne.

Zagovorniki orožja, ki jih v Virginiji ni malo, so doslej približno 100 okrožij in lokalnih skupnosti razglasili za zavetišča za orožje. Podobno kot to delajo liberalna mesta za zaščito nezakonitih priseljencev pred pregonom zvezne vlade.

Uvodoma o nasilju v Richmondu ameriški mediji niso poročali, varnostni ukrepi pa so ostri zaradi spomina na zborovanje skrajnih desničarjev avgusta 2017, ko je v Charlottesvillu (prav tako v Virginiji) umrla protestnica.

Udeleženci zborovanja v Richmondu menijo, da je pravica do orožja sveta in je prišla od boga, zagotavlja pa jo tudi ameriška ustava oziroma njen drugi amandma. Zborovanju pravijo Dan lobiranja. "Pridite in vzemite" je bil napis na enem transparentu s prikazom polavtomatske puške.

Protestniki so nosili tudi transparente v podporo Trumpu, ki se razglaša za velikega podpornika orožja in pozivali k ponovni izvolitvi, da bo "Amerika spet velika oziroma, da bo ostala velika".

