Davos: Šarec govoril s Plenkovićem, Greta o podnebni krizi, Trump o lažni paniki

Premierja Slovenije in Hrvaške, ki sta v sporu glede spoštovanja arbitraže o meji med državama, se sicer redko srečata. Eden od takšnih primerov je bil danes v Davosu na Svetovnem gospodarskem forumu, vplivnem srečanju, ki so ga obiskali tudi Donald Trump, Angela Merkel in Greta Thunberg.

Govor Donalda Trumpa v Davosu

Premier Marjan Šarec je imel danes ob robu Svetovnega gospodarskega foruma (WEF) v Davosu tudi več dvostranskih srečanj. Med drugim se je na kratko pogovoril s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem in se sestal z generalno direktorico Mednarodnega denarnega sklada (IMF) Kristalino Georgievo, so navedli v kabinetu premierja.

Šarec in Plenković sta izmenjala poglede na bilateralne odnose in izpostavila pomen napredka Zahodnega Balkana na poti k EU ter s tem povezanih pričakovanj v času hrvaškega predsedovanja Svetu EU, so sporočili.

Premierja Slovenije in Hrvaške, ki sta v sporu glede spoštovanja arbitraže o meji med državama, se sicer redko srečata. Izjemoma se na kratko sestaneta ob robu srečanj na mednarodni ravni.

Predsednik vlade je medtem z novoimenovano generalno direktorico IMF Georgievo govoril predvsem o trenutnih makroekonomskih in gospodarskih razmerah v Sloveniji ter dobrem medsebojnem sodelovanju. Izmenjala sta tudi mnenja o razmerah v EU in napovedih globalnih gospodarskih trendov.

Kot so še navedli v Šarčevem kabinetu, se je premier srečal tudi s predsednikom Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) Maurom Ferrarijem, s katerim sta se v pogovoru dotaknila predvsem odličnosti slovenske znanosti. Šarec je izpostavil interes slovenskih raziskovalcev za sodelovanje in uspešnost na razpisih Evropskega raziskovalnega sveta, katerega štipendije so med najbolj prestižnimi na svetu.

Na srečanju s podpredsednikom Evropske investicijske banke (EIB) Alexandrom Stubbom pa je beseda tekla o nadaljnjem sodelovanju Slovenije in EIB, nadaljnji podpori banke pri večjih infrastrukturnih projektih in njeni vlogi pri evropskem zelenem dogovoru. Predstavniki EIB bodo v kratkem prišli v Slovenijo in bodo šli skozi vse projekte, ki so za Slovenijo zanimivi in so v teku, je Šarec dejal v izjavi za medije ob robu srečanja.

Glede prehoda na zelene tehnologije je poudaril, da Slovenija ni država, kjer bi bila učinkovita uporaba vsakega obnovljivega vira. "Treba je sicer izkoristiti potenciale vseh, a obnovljivi viri ne bodo dovolj," je dejal.

Izziv za Slovenijo bo po njegovih besedah zlasti zaprtje šestega bloka Termoelektrane Šoštanj in Premogovnika Velenje. Tu bo potrebnega veliko dela in Slovenija bo lobirala tako za sredstva v okviru sklada za socialno pravičen prehod v ogljično nevtralnost do 2050 kot za posojila EIB, je dejal.

Šarec se je v Davosu udeležil tudi delovnega kosila, na katerem je razprava tekla pod naslovom Ustvarjanje rasti za srednjo in vzhodno Evropo. Glavni poudarek so bile gospodarske razmere v državah srednje in vzhodne Evrope. Govorili so tudi o potrebnih ukrepih vladnih odločevalcev in poslovnežev, usmerjenih v spodbujanje trajnostnega razvoja.

Greta Thunberg opozorila, da ni bilo za podnebje storjenega ničesar

Še pred uradnim začetkom Svetovnega gospodarskega foruma v Davosu pa so mladi podnebni aktivisti na čelu z Greto Thunberg naslovili zahtevo po svoji večji vključitvi. Greta je opozorila, da v boju proti podnebnim spremembam ni bilo storjenega ničesar.

"Borimo se za okolje in podnebje. Če pogledamo s širše perspektive, v osnovi ni bilo storjenega ničesar. Potrebujemo mnogo več od tega. To je šele velik začetek," je prvi dan foruma po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejala švedska podnebna aktivistka. Ob tem se je zavzela tudi za večjo vključenost znanstvenikov in kritizirala, da v središču razprave niso znanstveniki in mlajše generacije, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Vodilnim svetovnim direktorjem in politikom je danes tudi očitala, da niso storili ničesar za zaščito podnebja. "Prazne besede in obljube, ki naj bi služile zgolj temu, da nastane vtis, da je bilo kaj storjenega za podnebje," je še dejala Greta Thunberg.

"Naša hiša še vedno gori. Vaša nedejavnost vsako uro razpihuje plamene. Še vedno vam sporočamo, da vas mora zajeti panika in morate ravnati tako, kot da nadvse ljubite vaše otroke," je ponovno pozvala. Podobno sporočilo je izrekla v Davosu že pred letom dni, ko je v enem od svojih prvih mednarodno odmevnih govorov voditeljem dejala, da želi, da ravnajo, kot da gori hiša, da bi tako opozorila na nujnost ukrepanja proti podnebnim spremembam.

Greta Thunberg

Mladi po njenih besedah tudi ne želijo čakati na postopen prehod na ogljično nevtralnost in postopno odpoved fosilnim gorivom. "Ne želimo, da pride do tega do leta 2050, 2030 ali 2021. Želimo, da se to zgodi zdaj," je še dejala 17-letnica.

Sicer so mladi v Davosu na današnji razpravi o podnebju zahtevali še večjo vključenost svoje generacije v boju proti podnebnim spremembam. Politiki imajo izkušnje, mladina ideje. Potrebno jih je bolje integrirati, je dejala Natasha Mwansa iz Namibije. Dodala je, da ne gre za besede, ampak ukrepanje in podporo. "To kar počnemo doma, šteje. Ne bomo večno v Davosu," je še pozvala. Poudarila je tudi, da politiki sprejemajo ustrezne zakone. "A moč ni pri njih, je v vsakem posamezniku posebej," je še dejala.

Salvador Gomez-Colon iz Portorika je menil, da podnebne krize ne bi smeli politizirati. "Ne gre za politično vprašanje," je menil. Kanadčanka Autmun Peltier pa je kritizirala, da se ljudje osredinjajo samo na denar. "Osrediniti se moramo na to, kar se dogaja," je zahtevala.

Trump zavrnil opozorila glede podnebne krize

Ameriški predsednik Donald Trump pa je v Davosu zavrnil opozorila glede podnebne krize in jih označil za smešne. Prav tako si je pripisal zasluge za razcvet ameriškega gospodarstva.

"Moramo zavrniti večne preroke pogubljenja in njihove napovedi apokalipse," je na Svetovnem gospodarskem forumu dejal Trump, ki je nastopil nekaj ur po govoru Grete Thunberg.

Trump je ob tem dejal, da se pretekle prerokbe niso uresničile, na primer, da bo Zemlja prenaseljena in da bo zmanjkalo nafte, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Donald Trump

"Nikoli ne bomo dovolili, da bi radikalni socialisti uničili naše gospodarstvo," je zatrdil Trump, pri čemer je očitno meril na tekmece iz demokratske stranke.

Trump je na oder prišel po nastopu švicarske predsednice Simonette Sommaruga, ki je pozvala svetovne voditelje, naj skrbijo za planet.

Kljub njenemu pozivu ameriški predsednik še naprej stavi na fosilna goriva. Pohvalil se je, da so ZDA največji proizvajalec nafte in zemeljskega plina. Po njegovih besedah ameriški potrošniki na ta račun veliko privarčujejo. Ob tem je evropske države pozval, naj kupujejo več ameriških energetskih proizvodov.

Povečanje proizvodnje nafte, plina in premoga je bilo "tako uspešno, da ZDA ni treba več uvažati energije iz sovražnih držav", se je pohvalil.

Trump je tudi dejal, da se bodo ZDA pridružile novi mednarodni pobudi za posaditev 1000 milijard dreves, in dodal, da želi ohraniti "veličastnost božjega stvarstva in naravne lepote našega sveta". Pot naprej so tehnične inovacije in ne omejevanje gospodarske rasti, je poudaril.

Kasneje je za novinarje še dejal, da je njegov obisk Davosa namenjen srečanjem "z najpomembnejšimi ljudmi na svetu in nazaj se bomo vrnili z izjemnim poslom". "Tisto drugo je zgolj potegavščina," je dejal glede sodnega postopka proti njemu, ki se danes začenja v ameriškem senatu. "Gre za lov na čarovnice, ki traja že leta, in iskreno povedano je sramotno," je dodal.

