Umrl legendarni montypythonovec

Terry Jones je bil star 77 let

Monty Python Live (2014): John Cleese, Eric Idle, Terry Jones, Michael Palin in Terry Gilliam

© Peter K. Levy / Flickr

Umrl je valižanski igralec in član slovite britanske satirične skupine Monty Python Terry Jones. Že več let se je boril z redko obliko demence, je sporočila njegova družina, umrl pa je v torek zvečer. Star je bil 77 let.

Terence Graham Parry Jones je bil igralec, komik, pisatelj in scenarist, pa tudi režiser in zgodovinar. Najbolj je bil znan kot član slovite britanske satirične skupine Monty Python, ki so jo sestavljali še Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle in Michael Palin.

Zapis kolega montypythonovca Johna Cleesea na Twitterju

© Twitter

Jones je bil glavni ustvarjalec izvirne in nadrealistične forme Letečega cirkusa Montyja Pythona, ki ga je britanski BBC začel predvajati leta 1969. Nato so v štirih sezonah objavili 45 epizod.

Kot režiser se je prvič preizkusil v njihovem prvem filmu Monty Python in sveti gral, nato pa je režiral še naslednji njihovi uspešnici Brianovo življenje (Life of Brian) in Smisel življenja (The Meaning of Life).

Za svoje filmsko ustvarjanje je leta 2016 prejel tudi britansko filmsko nagrado Bafta za življenjsko delo.

Bil je tudi spoštovan poznavalec srednjeveške zgodovine. Je avtor več knjig in tudi avtor več televizijskih zgodovinskih dokumentarcev. Veljal je tudi za plodovitega pisca knjig za otroke.

hjkBzf6leGo

qIUmjSxStc0