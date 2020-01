Kako si drznete!

Kaj nezaslišana samovoljnost princa Harryja in Meghan pomeni za britanski dvor

Meghan Markle in princ Harry s sinom Archiejem v gradu Windsor leta 2019

© Profimedia

Tako je videti opozorilo. Na kraljevski dvor se ni preprosto prebiti in z njega se ni mogoče izpisati kot iz telovadnice, vsaj ne z britanskega. To opozorilo je v obliki nagrobne plošče iz svetlega apnenca, da jo je težko spregledati. Svarilo na domačem pragu, tik poleg stanu primerno obnovljene podeželske rezidence Frogmore Cottage, kjer stanujeta Meghan in Harry. Tam, na zasebnem pokopališču Windsorjev, poleg moža, a nedvoumno diskretno odmaknjeno od drugih grobov, počiva Wallis, windsorska vojvodinja. Na njenem grobu ni rož.

