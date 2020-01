Queeni na kovancu

Na sprednji strani kovanca je upodobljena kraljica Elizabeta, na zadnji pa so upodobljeni inštrumenti članov skupine Queen

V britanski kraljevi kovnici so izdali novo serijo zbirateljskih kovancev z glasbenimi legendami. Prvi kovanec krasi legendarna britanska zasedba Queen. Na sprednji strani kovanca je upodobljena kraljica Elizabeta, na zadnji pa so upodobljeni inštrumenti članov skupine, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot poroča AFP, so člani zasedbe Queen na kovancu predstavljeni z inštrumenti: Brian May s kitaro, Roger Taylor z bobnom in John Deacon z bas kitaro, Freddieja Mercuryja pa simbolizira mikrofon. Na klavirju so tri tipke upodobljene tako, kot bi nanje nekdo igral, označujejo pa note iz uspešnice Bohemian Rhapsody iz leta 1975.

Oblikovalec zbirateljskega kovanca Chris Facey je dejal, da je skušal na njem upodobiti enakopravnost članov skupine, ki so s skupnimi močmi ustvarili številne uspešnice.

Brian May je z navdušenjem pozdravil kovanec in se pošalil, da so Britanci dobili prvi kovanec, na katerem sta upodobljena kraljica in skupina, poimenovana kraljica (Queen and Queen coin). Dodal je, da je članom zasedbe v izjemno čast, da so se njim in njihovi glasbi poklonili z izdajo zbirateljskega kovanca.

Zanimivo pa je tudi, da so kovanci pomemben del glasbe Queenov. May je namreč kdaj s peniji tudi igral na kitaro. Zbirateljski primerek, vreden 5 britanskih funtov, je dostopen že za 13 funtov, medtem ko je zlati primerek, vreden 100 funtov, mogoče kupiti za 2020 funtov, še navaja AFP.

