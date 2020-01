So države pripravljene na novi koronavirus?

Evropska veja Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) poziva države, naj izsledijo okužene osebe in jih testirajo

Potrjeni primeri virusa

Po prvih potrjenih primerih okužbe z novim koronovarisom iz Kitajske v Evropi je evropska izpostava Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) pozvala k skupnemu ukrepanju. Posamezne države so pozvali, naj bodo pripravljene na novi koronavirus.

"V času negotovosti o nastanku in obnašanju virusa je toliko bolj odločilno, da države, organizacije in mednarodna skupnost enotno ukrepajo. K temu sodi tudi, da so tako na lokalni kot nacionalni ravni pripravljeni izslediti okužene osebe in jih testirati na okužbo," so v soboto zvečer po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočili iz WHO Evropa.

WHO Evropa

Dodali so, da izbruh na Kitajskem kaže, da mora biti vsaka država pripravljena, da pravočasno prepozna kakršen koli izbruh bolezni in ustrezno ukrepa. Ocenili so, da je Francija, kjer so v petek zvečer potrdili prve tri okužbe z virusom v Evropi, dobro ravnala ob zaznavi primerov.

"Čeprav obnašanja virusa še ne moremo napovedati, lahko odločamo, kako dobri smo pri njegovi zaustavitvi," so še poudarili.

