Odstopil tudi finančni minister: »Prizadeval sem si za povečanje blaginje vseh generacij«

"Ves čas sem deloval strokovno in transparentno in si prizadeval za ukrepe v smeri povečanja blaginje vseh generacij naših ljudi ter srednjeročne finančne vzdržnosti"

Minister v odstopu Andrej Bertoncelj

Poleg premierja Šarca je danes s položaja odstopil tudi minister za finance Andrej Bertoncelj. Kot je navedel v odstopni izjavi, ki jo je danes poslal predsedniku vlade (v odstopu) Marjanu Šarcu, s funkcije odstopa zaradi strokovnih razlogov, podrobneje pa svoje odločitve ni pojasnil.

V okviru ukinjanja dopolnilnega zavarovanja v minulih dneh je Bertoncelj večkrat opozoril, da finančno ministrstvo nasprotuje bianco menici kritja izgub zdravstvene blagajne iz proračuna in predlogu, ki je po višini in časovno neomejen.

Kot je v četrtek sporočil skupaj z državnimi sekretarji, lahko podprejo samo jasno opredeljen javnofinančno vzdržen predlog "do največ 10 milijonov evrov na leto iz državnega proračuna".