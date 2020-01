Slovenija in novi koronavirus

"Zelo pomembno je, da smo pripravljeni, ker lahko pričakujemo uvožene primere"

Potovanja na Kitajsko spremljajo številne negotovosti, pomanjkanje podatkov, prometne povezave so otežene. Zmanjkuje tudi mask.

© David Woo / Flickr

Slovenija pozorno spremlja razmere in sodeluje z vsemi državami Svetovne zdravstvene organizacije glede širjenja novega koronavirusa, je danes po sestanku koordinacijske skupine za spremljanje in obvladovanje nalezljivih bolezni dejala Mojca Gobec z ministrstva za zdravje. Zagotovila je, da so pripravljeni na morebiten pojav virusa v Sloveniji.

Na sestanku so danes pregledali razmere in predlagali ukrepe glede novega virusa iz Kitajske. "Zelo pomembno je, da smo pripravljeni, ker lahko pričakujemo uvožene primere," je opozorila vodja direktorata za javno zdravje na ministrstvu Mojca Gobec.

Kot je pojasnila, je najbolj pomembno, da zdravstveni sistem takšne primere ujame in zmanjša tveganja za nadaljnje okužbe na minimum. Zdravstveni delavci so sicer že obveščeni o tem, kako morajo ravnati v primeru pojava suma okužbe z virusom, je potrdila predstojnica ljubljanske klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja Tatjana Lejko Zupanc.

V prihodnjih dneh bo Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) tudi vzpostavil telefonsko številko, kjer bodo odgovarjali na vprašanja o virusu, redno bo tudi osveževal spletno stran.

Maja Sočan z NIJZ je še poudarila, da je v okviru ukrepov pomembna tudi splošna higiena, predvsem higiena rok in skrb za svoje zdravje.

Glede potovanj na Kitajsko pa je ocenila, da jih je sicer bolje preložiti, če to ni res nujno, a je to odvisno od vsakega posameznika. "Potovanja na Kitajsko spremljajo številne negotovosti, pomanjkanje podatkov, prometne povezave so otežene. Vemo, da zmanjkuje mask," je povedala.

Potem ko so številna letališča, ki so imela povezavo s Kitajsko, uvedla nadzor telesne temperature, je Gobčeva pojasnila, da ta ukrep ni bil najbolj učinkovit. Prenos virusa je namreč možen tudi, če oseba ne kaže simptomov in nima povišane telesne temperature, je dodala.

"Termokamere so na videz zelo všečen ukrep, zavedati pa se moramo, da večina potnikov vendarle pride čez kopenske meje in ne na Brnik," pa je povedala Sočanova. Po njenem je precej bolj pomembno osveščanje, kaj je treba storiti, če nekdo kaže znake okužbe.

S podobnimi okužbami smo se sicer po besedah Lejko Zupančeve že srečali. "Koronavirusi niso nekaj zelo novega," je povedala. Ob tem je priznala, da jim glede obnašanja novega virusa še ni vse znano, ampak zaenkrat so med bolj ogroženimi predvsem tisti, ki imajo kronične bolezni in so bolj krhki.

Odbor Evropske unije za varovanje javnega zdravja je danes na avdiokonferenci usklajeval ukrepe glede novega koronavirusa iz Kitajske. Na tretjem tovrstnem srečanju, kjer je Slovenijo zastopala Gobčeva, so razpravljali predvsem o ukrepih za boljše informiranje javnosti glede potovanj, nasvetov in preventivnih ukrepov. Odbor je naložil državam članicam, naj še naprej zagotavljajo podrobne informacije glede začetnih ukrepov in nadzora z namenom usklajenega pristopa EU.

Zagotovili so še, da se bo odbor spet sestal, da bo razpravljal o konkretnih ukrepih, ki bi jih usklajevali na ravni EU, so sporočili iz Bruslja.

Novi koronavirus je izbruhnil konec decembra v kitajskem Wuhanu, od tedaj pa je na Kitajskem zahteval več kot 80 smrtnih žrtev, več kot 2700 pa je okuženih. Več primerov so zabeležili tudi v več drugih državah, med drugim v ZDA in Franciji.