Iz Hrvaške zaradi poveličevanja ustašev izgnali kitajskega državljana

Sze Yat Lung je v enem od gostinskih lokalov pel ustaške pesmi

Prizor iz ustaškega rajanja v Pliberku leta 2015

© Pixsell

Sodišče v Imotskem na Hrvaškem je kaznovalo 44-letnega kitajskega državljana Sze Yat Lunga z 800 kunami (108 evri) kazni in izgonom iz države zaradi poveličevanja ustašev in Neodvisne države Hrvaške (NDH), poročajo hrvaški mediji. Sze Yat Lung je minulo nedeljo v enem od gostinskih lokalov v Imotskem pel ustaške pesmi.

Hrvaški policisti so Szeja prijeli v ponedeljek, potem ko so bili obveščeni, da je kitajski državljan v lokalu ob bencinski črpalki v Imotskem med nedeljsko finalno tekmo evropskega rokometnega prvenstva med reprezentancama Hrvaške in Španije pel ustaške pesmi.

Po kriminalistični preiskavi so kitajskega državljana prijavili sodniku za prekrške zaradi kaljenja javnega reda in miru. "Šlo je za pesmi z nesprejemljivimi sporočili in vsebino, ki izzivajo sovraštvo in nestrpnost," so pojasnili v splitsko-dalmatinski policijski upravi.

Sodnik za prekrške je določil denarno kazen za Szeja, ki prihaja iz Hongkonga in ima začasno bivališče na Hrvaškem. Policija je na podlagi zakona o tujcih 44-letniku preklicala dovoljenje za bivanje in mu za tri mesece prepovedala vstop na Hrvaško.

Splitsko-dalmatinska policijska uprava

Szeja so policisti že lani ovadili zaradi kaljenja reda in miru, potem ko je s hrvaškim prijateljem v enem od lokalov in na ulicah Imotskega vzklikal zloglasni ustaški pozdrav Za dom spremni, je danes spomnil Jutarnji list.

Hrvaško višje sodišče za prekrške je v svojih pravnomočnih sodbah v zadnjih treh letih ocenilo, da je bilo geslo Za dom spremni uradni pozdrav ustaškega gibanja v NDH in je nastalo iz fašizma, ki temelji na rasizmu. Simbolizira tudi rasno, versko in etnično sovraštvo, je ocenilo sodišče. Podobnega mnenja je tudi hrvaško ustavno sodišče.

Kljub nedvomnim zakonskim okvirom pravosodna praksa na hrvaških sodiščih ni enotna glede kaznovanja poveličevanja ustaškega gibanja. Poročali so o primerih, ko so sodišča oprostila storilce tovrstnih prekrškov, v številnih primerih pa ni bilo niti ovadbe.

Zloglasni ustaški pozdrav in simbole NDH je na Hrvaškem pogosto videti na spletnih družbenih omrežjih, na javnih površinah v številnih hrvaških mestih ter jih slišati na koncertih, protestih in športnih tekmovanjih. Uporabljajo ga tudi nekatere politične stranke in veteranska združenja, v delu javnosti pa se predstavlja kot domoljubni in nevtralni zgodovinski hrvaški pozdrav, so objavili na spletni strani hrvaškega varuha človekovih pravic.

Med drugim menijo, da bi morali tudi vodilni državni politiki in državne institucije v okviru svojih pristojnosti sistematično, vztrajno in nedvoumno obsoditi poveličevanje NDH.