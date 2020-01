Nevladne organizacije ne ogrožajo varnosti Slovencev

Slovenija ni ena redkih držav v EU, ki dovoljujejo aktivno vlogo nevladnih organizacij pri odločanju

Članek v Delu

© Delo

Moč in vpliv nevladnih organizacij sta vedno večja, so zapisali v Delu. Zaradi delovanja društev, zasebnih zavodov in ustanov je naša država bolj socialna, so poudarili, toda v najboljšem primeru gre za amaterske zanesenjake, katerih odločujoč vpliv lahko pripelje ne samo do napačnih odločitev, ampak lahko ogroža varnost prebivalcev Slovenije in njihovo premoženje.

Ugotavljali so, da so bila lani med nevladnimi organizacijami v javnosti najbolj opazna okoljska gibanja. Njihovo delovanje so v prispevku podrobneje analizirali.

Vključevanje okoljskih nevladnih organizacij s statusom delovanja v javnem interesu v upravne in sodne postopke določa pravno zavezujoča aarhuška konvencija, katere podpisnica je tudi Slovenija. Poleg tega sodelovanje v upravnih postopkih predpisuje več evropskih uredb in direktiv, prav tako ga priporočata OECD in svet EU.

Več o tem na nepridobitnem spletnem mediju Oštro.si.