»Virus, s katerim imamo opravka, trenutno ne kaže kakšnih apokaliptičnih tendenc«

Intervju z virologom dr. Miroslavom Petrovcem

Dr. Miroslav Petrovec, virolog

© Uroš Abram

Včeraj se je v Sloveniji pojavil prvi sum okužbe z novim koronavirusom, ki razsaja na Kitajskem in ki je po najnovejših podatkih okužil že skoraj osem tisoč ljudi v vseh kitajskih pokrajinah. Umrlo jih je že 170. Vzorec, ki so ga testirali na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo pri ljubljanski Medicinski fakulteti, suma okužbe ni potrdil. A predstojnik Inštituta, virolog dr. Miroslav Petrovec, v intervjuju za jutrišnjo številko Mladine pravi, da je verjetno le vprašanje časa, da bomo virus dobili tudi v Slovenijo. Kljub temu za zdaj ostaja miren. »Nisem človek, ki je zaradi takšnih dogodkov zaskrbljen. Prej kot skrb je za nas, ki se z virusi ukvarjamo vsak dan, to strokovni izziv. Res pa je, da razmere, če jih primerjamo z drugimi podobnimi izbruhi, niso najbolj obetavne.«

Po doslej znanih podatkih naj bi bila smrtnost pri novem virusu nižja kot v primerjavi s sarsom in mersom, dvema predhodnikoma tokratnega koronavirusa, ki sta razsajala v letih 2003 in 2012. »Je pa treba biti zelo previden, saj se koronavirusi z vsako replikacijo v človeku in s prenosom na novega gostitelja spremenijo. Patogenost virusa se lahko tudi poveča, zato je treba budno spremljati razvoj dogodkov.«

Po njegovem mnenju je število okuženih verjetno večje od uradnih podatkov, saj lahko okužba pri sicer zdravih ljudeh poteka tudi v zelo blagi obliki, posledično pa vseh primerov ni mogoče zaznati oziroma ločiti od navadnih prehladov. »V takih razmerah je povsem upravičeno pričakovati, da lahko epidemija traja še nekaj mesecev.«

Pri tem pa opozarja, da je trenutno v Sloveniji mnogo večji problem epidemija gripe. »Trenutno imamo vsak dan pozitivnih nekaj deset vzorcev. In ne spomnim se sezone gripe, ko bi bilo med obolelimi tako nesorazmerno veliko otrok, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje.«

