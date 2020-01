Cerar zadovoljen s potrditvijo sodišča EU, da je arbitraža zavezujoča

"To pomeni defenzivno držo glede vladavine prava, evropskega pravnega reda in tudi mednarodnega prava," je dejal slovenski zunanji minister

Miro Cerar in JeanClaude Juncker leta 2017

© Borut Krajnc

Zunanji minister Miro Cerar je ob odločitvi sodišča EU, da ni pristojno v primeru slovenske tožbe proti Hrvaški glede arbitraže, izrazil zadovoljstvo, da je sodišče potrdilo, da je arbitražna razsodba veljavna in zavezujoča. Ob tem je izrazil obžalovanje, da sodišče ni zbralo dovolj poguma, da bi odločilo o tem pomembnem pravnem vprašanju.

Cerar, ki opravlja tekoče posle, je v izjavi za medije izrazil zadovoljstvo, da je sodišče izrecno pritrdilo, da je arbitražna odločba zavezujoča in veljavna in jo morata obe državi izpolniti. S tem smo po njegovih besedah dosegli pomemben cilj.

Kot je poudaril, je sodišče navedlo tudi, da je meja med Slovenijo in Hrvaško določena z arbitražno razsodbo. "To je še en dokaz, da je imela Slovenija ves čas prav, da mora tudi Hrvaška izvršiti arbitražno odločbo," je dejal.

Izrazil je obžalovanje, da se je sodišče razglasilo za nepristojno in ni zbralo dovolj poguma, da bi odločilo o tem pomembnem vprašanju, ki zadeva evropsko pravno ureditev.

Miro Cerar

"To pomeni defenzivno držo glede vladavine prava, evropskega pravnega reda in tudi mednarodnega prava," je opozoril. Izrazil je upanje, da to ne bo postala prevladujoča praksa v evropskih institucijah.

Ocenil je, da bi sodniki gotovo odločili, da Hrvaška krši evropski pravni red, če bi šli v vsebinsko odločanje.

Minister je menil, da sodba sodišča v Luxembourgu ni pravna zmaga Hrvaške. "Vsak teden jo bomo spomnili, da mora spoštovati arbitražno razsodbo," je odgovoril na poziv hrvaškega premierja Andreja Plenkovića k dvostranskim pogajanjem.

"Nobena akrobacija hrvaške strani tega dejstva, ki je zapisano v izjavi (sodišča), ne more spremeniti in te zadeve so končno zapisane črno na belem," je poudaril Cerar, ki verjame, da bo tudi Hrvaška postopno spoznala, da se je treba obnašati bolj evropsko, bolj konstruktivno in v skladu s pravom.

"Slovenija mora biti potrpežljiva. Pravo je na naši strani, meja je določena, mi smo jo uzakonili. Nobenega razloga ni za kakršnokoli vznemirjenje in hitenje, moramo pa vztrajno vršiti pravni pritisk," je dejal Cerar. Prepričan je, da bo tudi prihodnja vlada iskala politične poti, da bo hrvaški strani sporočila, da je končno nastopil čas za spoštovanje arbitražne odločbe.