Italija zaradi koronavirusa razglasila izredne razmere

3D animacija koronavirusa

© www.scientificanimations.com

Italijanska vlada je danes razglasila izredne razmere, potem ko so v četrtek v državi potrdili prva primera okužbe z novim koronavirusom iz Kitajske. Začasna uredba bo omogočila hitrejše odzivanje na grožnjo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Italija je že v četrtek tudi sporočila, da bo ukinila vse letalske povezave s Kitajsko. Novi virus so potrdili pri kitajskem paru, ki so ga sprejeli na zdravljenje na infekcijsko kliniko v Rimu. Zdaj sta v izolaciji, ostale kitajske turiste iz iste skupine pa testirajo na morebitno okužbo.

Razglasitev izrednih razmer, ki bodo trajale pol leta, omogočajo regionalnim oblastem hitrejši dostop do sredstev ter uvedbo takojšnjih ukrepov za zaščito državljanov. Za ukrepe so dali na voljo pet milijonov evrov.

Iz italijanskega urada za civilno letalstvo so sporočili, da so kljub prepovedi lahko v državi pristala letala iz Kitajske, ki so že bila v zraku. Ob pristanku pa so potnikom izmerili temperaturo. Prav tako so lahko ta letala spet poletela s potniki na krovu.

Italija je z ukinitvijo letalskih povezav s Kitajsko postala prva evropska država, ki je uvedla ta ukrep. Pred tem so sicer številne letalske družbe že začasno ukinile lete na Kitajsko.

V Italiji so že v četrtek imeli preplah, ko je prišlo do suma z okužbo pri kitajski turistki na ladji za križarjenje v bližini Rima. Več ur je bilo več tisoč ljudi, med njimi tudi Slovenci, ujetih na ladji. Sum okužbe so kasneje ovrgli.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je v četrtek zaradi novega koronavirusa razglasila izredne zdravstvene razmere po svetu. Ob tem je WHO države pozval h koordinaciji ukrepov v skladu z njihovimi smernicami, a ne priporoča omejitev glede potovanj ali trgovanja s Kitajsko.

Po najnovejših podatkih je koronavirus na Kitajskem zahteval že 213 življenj, skoraj 10.000 je okuženih. Kar 99 odstotkov doslej potrjenih primerov okužb je na Kitajskem, večinoma v pokrajini Hubei.