Sinovi slovenske matere, SDS vas potrebuje

Bodo morali fantje spet obvezno služiti vojaški rok?

S prihajajočo novo vlado se bo uresničila tudi ideja dušebrižnikov slovenskega naroda SDS in DeSUS, da bi morali fantje spet obvezno služiti vojaški rok in dati svoje življenje na razpolago na oltar domovine.

Kot se urednica Mladinamita spomni iz prejšnjih časov, to pomeni, da v prisegi zaobljubiš, da boš za domovino dal tudi svoje življenje, če bo potrebno. Ali to pomeni, da se gredo naborniki tudi v Irak in Afganistan borit za jenkijevske dolarje? Le kaj porečejo na to novodobne matere slovenskih sinov? Ali bodo res spustile Iana, Nila, Nika, Lana, Šajna, Noaja, Črta, Tevža, Bora …?

