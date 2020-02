»Prav hitro vprašanja meje med Slovenijo in Hrvaško ne bomo rešili«

"Slovenska stran je zaradi svoje javnosti morala izkoristiti vsa sredstva, ki jih je imela na voljo," je glede arbitraže o meji med državama dejal novi hrvaški predsednik Zoran Milanović

Zoran Milanović in Janez Janša marca leta 2013 v Mokricah

© Borut Krajnc

Arbitražna razsodba o meji je lahko podlaga za začetek pogovorov med Slovenijo in Hrvaško, je ob odprtju Evropske prestolnice kulture na Reki za Televizijo Slovenija in Pop TV izjavil novi hrvaški predsednik Zoran Milanović.

Komentiral je tudi petkovo odločitev Sodišča EU, da ni pristojno za obravnavo slovenske tožbe proti Hrvaški zaradi neupoštevanja arbitražne razsodbe.

"Slovenska stran je zaradi svoje javnosti morala izkoristiti vsa sredstva, ki jih je imela na voljo ali so se ji zdela logična," je dejal Milanović.

Slovenski politični vrh je po petkovi odločitvi sodišča, da ni pristojno za obravnavo tožbe, izrazil zadovoljstvo, da je Sodišče EU obe državi pozvalo k implementaciji razsodbe arbitražnega sodišča.

Na vprašanje, ali bi bila lahko arbitražna odločitev podlaga za pogajanja, je Milanović odgovoril: "Da, če Slovenija to želi. Toda znano je, da je prioriteta vendarle mednarodno sodišče v Haagu, to pa razsoja po mednarodnem pravu."

Milanović ne izključuje možnosti, da bi se reševanje vprašanja lahko zelo zavleklo, če politiki ne bodo sedli za mizo. "To je zelo verjetno. Prav hitro tega ne bomo rešili," je dejal.

Sodišče EU je v petek razglasilo, da ni pristojno odločati v tožbi Slovenije proti Hrvaški zaradi kršenja evropskega prava kot posledice nespoštovanja arbitražne odločbe o meji. Hrvaški premier Andrej Plenković je po razglasitvi sodbe Slovenijo pozval k dialogu in dvostranskim pogajanjem, da bi prišli do obojestransko sprejemljive in trajne rešitve vprašanja meje.