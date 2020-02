Podpredsednik izstopil iz stranke

Nekdanji minister Iztok Purič je zapustil stranko Alenke Bratušek, medtem ko želi slednja sestaviti projektno koalicijo in je k sodelovanju povabila vse parlamentarne stranke, z izjemo SDS

Alenko Bratušek je zapustil podpredsednik stranke

© Borut Krajnc

Podpredsednik Stranke Alenke Bratušek (SAB) in nekdanji kohezijski minister Iztok Purič je odstopil s podpredsedniške funkcije in izstopil iz stranke. Kot je zapisal v izstopni izjavi, je že pred časom izgubil zaupanje, brez medsebojnega sodelovanja, zaupanja in spoštovanja znotraj organizacije pa delo ne more prinesti pričakovanih rezultatov.

Kot je poudaril, na koncu štejejo le rezultati. Po njegovih besedah so načini dela seveda lahko različni, vendar pa mora biti njihova izbira razumna in v rokah treznih ljudi.

Izguba zaupanja je obojestranska, v stranki pa se mu zahvaljujejo za sodelovanje.

V SAB so takšno odločitev Puriča pričakovali. Kot je za STA navedel generalni sekretar SAB Jernej Pavlič, Purič po odstopu s funkcije kohezijskega ministra v stranki ni bil več aktiven. Izguba zaupanja je obojestranska, se mu pa v stranki zahvaljujejo za sodelovanje in pripravljenost prevzeti funkcijo ministra, je še zapisal Pavlič.

Alenka Bratušek želi sestaviti projektno koalicijo

Predsednica SAB Alenka Bratušek je sicer vse parlamentarne stranke z izjemo Janševe SDS danes povabila k pogovorom za oblikovanje morebitne projektne koalicije.

V LMŠ, SMC, SD in Levici se do pobude Bratuškove za zdaj še niso opredelili, da idejo pozdravljajo, so sporočilo le iz Jelinčičeve SNS.

Sicer pa se pogovori med parlamentarnimi strankami o njihovih prihodnjih korakih v DZ nadaljujejo. Po jutranjem izvršilnem odboru SMC se je vodja poslanske skupine Igor Zorčič v DZ sešel z vodjo poslanske skupine LMŠ Branetom Golubovićem. Izjav za medije po srečanju nista dajala.