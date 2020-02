Janša: »S Pahorjem sva dogovorjena, da se slišiva in skupaj oceniva položaj«

Predsednik SDS Janez Janša je dejal, da je zdaj formalno na vrsti predsednik republike Borut Pahor, ki bo opravil pogovore

Predsednik SDS Janez Janša meni, da je možno, da se za preostanek tega mandata DZ sestavi vlado, ki bo ambiciozna in ki bo večinska. Koliko je to mogoče, pa je danes še prezgodaj ocenjevati, je dodal. "Zagotovo pa SDS ne bo skakala v bazen, v katerem ni vode," je zatrdil in dodal, da je zdaj na potezi predsednik republike Borut Pahor.

"Vse, kar se zdaj dogaja, je neformalno. Strateško je položaj zelo podoben temu, kar je bilo pred enim tednom, nič se ni spremenilo. Formalno je na vrsti predsednik republike, ki bo opravil pogovore. Dogovorjena sva, da se potem slišiva in skupaj oceniva položaj," je dejal Janša v izjavi medijem ob robu foruma Kluba slovenskih podjetnikov.

Odzval se je tudi na potezo predsednice SAB Alenke Bratušek, ki je parlamentarne stranke z izjemo SDS danes povabila k pogovorom za oblikovanje morebitne projektne koalicije. "V Sloveniji je očitno vse mogoče. Vlado, ki jo je oblikovala stranka s komaj 13 poslanci, smo že imeli. Zdaj se očitno tega loteva stranka, ki jih ima pol manj," je dejal in dodal: "Če si Slovenke in Slovenci želijo še enega takšnega eksperimenta, bomo z veseljem in zanimanjem opazovali, kako se bo končal. Mislim pa, da si tega ne želijo in da so pred nami zelo verjetno četrte predčasne volitve."

Pogovori med strankami se odvijajo po tem, ko je minuli teden s premierskega položaja odstopil Marjan Šarec. V LMŠ, SD in Levici so se že zavzeli za predčasne volitve, medtem ko druge stranke pogovorov o morebitni novi koaliciji niso zavrnile.