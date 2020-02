Šarec in Mesec se na povabilo Janeza Janše ne bosta odzvala

SDS na pogovore o novi koaliciji stranke vabi v petek, LMŠ in Levica se ne bosta odzvali

Marjan Šarec in Luka Mesec, ko sta še sodelovala v zdaj že padli vladi

© Borut Krajnc

Prvak največje parlamentarne stranke SDS Janez Janša je drugim parlamentarnim strankam poslal vabilo na pogovore o novi koaliciji. Predlaga, da bi se dobili v petek, in sicer ločeno z vsako stranko posebej. V LMŠ in Levici so za STA že napovedali, da se pogovorov ne bodo udeležili.

SDS se želi v petek srečati z vsemi parlamentarnimi strankami, ponudila pa jim je termine med 10. in 18. uro. V skladu z napovedjo na Twitterju je Janša na pogovor povabil tudi stranko SAB, čeprav je ta danes na pogovore o projektni vladi in drugačni koaliciji danes povabila vse stranke z izjemo SDS.

Na pogovorih, na katerih bi oblikovali koalicijsko zavezo Za Slovenijo, bodo preverjali skladnost programov po posamičnih resorjih, organizacijsko obliko prihodnje vlade in tudi že ustreznost kadrovskih ponudb.

Če bi na prvih pogovorih uspeli najti skupen jezik, je Janša drugi del pogajanj predvidel za torek, 11. februarja.

V vabilu strankam je Janša med drugim zapisal, da je prizadevanje za večjo blaginjo Slovenije temeljni cilj, ki ostaja enak po vsakih volitvah. "Kljub mnogim, zaradi nespametne politike izključevanja zamujenim priložnostim v času od zadnjih volitev lahko uresničevanje tega temeljnega cilja še vedno znova postavimo v ospredje in nadoknadimo vsaj nekaj zamujenega. Predvsem s pospešenim odpravljanjem ovir za hitrejši in geografsko enakomernejši razvoj države, z več svobode, varnosti, odgovornosti in pravičnosti, z vzpostavitvijo reda v zdravstvu, uveljavljanjem strateških odgovorov na demografski problem ter sooblikovanjem evropskih rešitev," je navedel.

"Kljub mnogim, zaradi nespametne politike izključevanja zamujenim priložnostim v času od zadnjih volitev lahko uresničevanje tega temeljnega cilja še vedno znova postavimo v ospredje in nadoknadimo vsaj nekaj zamujenega."



Janez Janša, SDS

Janša je prepričan, da je SDS "verjetno edina stranka, ki je na morebitne predčasne volitve programsko, kadrovsko in organizacijsko popolnoma pripravljena". Obenem pa pravi, da se zaveda, da bodo lahko po naslednjih volitvah ob podobni razdrobljenosti zakonodajnega telesa pred podobnimi dilemami glede sestave večinske koalicije kot danes.

Janez Janša in Marjan Šarec na soočenjih pred zadnjimi volitvami

© Borut Krajnc

S Šarčevim odstopom je hibridna koalicija, ki je nastala po zadnjih volitvah "vrnila Slovenijo pred podobno dilemo kot junija 2018 z resnimi obeti, da se ob ohranitvi proporcionalnega volilnega sistema lahko ponovi tudi po verjetnih četrtih predčasnih volitvah".

"Razlika pa je v času prostega teka ob kopičenju nerešenih problemov. Če oblikujemo večinsko koalicijo v aktualni sestavi DZ, imamo lahko novo vlado na začetku pomladi. Če bodo vmes volitve, pa šele konec poletja," je še izpostavil Janša in zapisal, da večinska koalicija s SDS terja še najmanj dva koalicijska partnerja, takšna brez SDS pa najmanj šest.

Šarec je odstopil minuli teden, ker po njegovi oceni z manjšinsko vlado ne bo mogel izpolniti pričakovanj ljudi. Uradne pogovore o nadaljnjih korakih bo predsednik republike Borut Pahor začel v torek.