V Luki Koper zaradi koronavirusa pričakujejo posledice

"Epidemija na Kitajskem je močno prizadela tamkajšnjo proizvodnjo in ohromila storitve, tudi v logistiki, kar bomo prej ko slej občutili tudi v Kopru"

Luka Koper

© Borut Krajnc

V Luki Koper pričakujejo, da bo širjenje koronavirusa s Kitajske vplivalo na količino pretovora. Posledice bodo verjetno najbolj občutne na področju kontejnerjev in vozil, so pojasnili za STA. Z zdravstvenega vidika pa zaenkrat niso prejeli nobenih navodil za uvedbo posebnih ukrepov.

"Epidemija na Kitajskem je močno prizadela tamkajšnjo proizvodnjo in ohromila storitve, tudi v logistiki, kar bomo prej ko slej občutili tudi v Kopru," so v izjavi za STA povedali v Luki Koper. Čeprav v tem trenutku težko povedo kaj bolj konkretnega, so nekateri globalni logisti, kot so opozorili v Luki, že zaprli svoje distribucijske centre na Kitajskem.

"Zaenkrat to ni primer severnega Jadrana oziroma Kopra, vendar jasno je, da bodo razmere vplivale na količino pretovora. Posledice bodo verjetno najbolj občutne na področju kontejnerjev in vozil."

Nekateri ladjarji ob tem napovedujejo odpovedi prihodov ladij na nekaterih rednih linijah. "Zaenkrat to ni primer severnega Jadrana oziroma Kopra, vendar jasno je, da bodo razmere vplivale na količino pretovora. Posledice bodo verjetno najbolj občutne na področju kontejnerjev in vozil," so povedali.

Glede širjenja samega virusa pa so pojasnili, da nadzor nad ladjami v Sloveniji, vključno z nadzorom nad zdravstvenim stanjem posadke, opravlja Uprava RS za pomorstvo. Kapetan ladje, ki je prav tako odgovoren za zdravstveno stanje svoje posadke, mora pred vplutjem v pristanišče prijaviti ugotovljena obolenja, kar uprava posreduje Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Prav tako NIJZ izdaja navodila, ki veljajo za pristanišče. "Do danes nismo prejeli navodil za uvedbo posebnih ukrepov," so še dodali.

Novi koronavirus se je prvič pojavil konec leta v kitajskem Wuhanu, na tržnici z divjimi živalmi, ki so jo pozneje zaprli. Do sedaj je virusu podleglo že več kot 420 ljudi, več kot 20.000 pa jih je okuženih, med drugim v okoli 25 drugih državah. Zaenkrat so zunaj celinske Kitajske potrdili dve smrti, na Filipinih in v Hongkongu.